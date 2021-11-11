Как справиться с последствиями COVID -19, рассказали иркутские врачи. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Каждый день в Иркутской области заболевает коронавирусом более 500 человек. Три недели, а то и месяц у каждого из них уходит на то, чтобы справиться с коварной инфекцией дома или в стационаре. Но вот отрицательный тест ПЦР наконец получен. И кажется, можно наконец вдохнуть полной грудью. Но увы, именно это обычно и не получается. Постковидный синдром, по оценкам медиков, преследует жителей несколько недель, а то и полгода. Как помочь самим себе? Об этом в прямом эфире рассказали специалисты - главный внештатный специалист- пульмонолог минздрава Ирина Трофименко и доцент кафедры туберкулеза и инфекционных болезней ИГМАПО Наталия Боброва.

После болезни - диспансеризация

Выписываясь с больничного, особенно если COVID протекал не очень тяжело и лечение в госпитале не потребовалось, каждый надеется, что скоро забудет о тех днях, когда приходилось бороться с температурой и задыхаться. От напоминаний доктора о том, что через месяц «надо показаться», как правило, отмахиваются. Но проходит неделя, другая. А последствия ковида остаются...

- Все инфекционные заболевания протекают в несколько циклов, - объясняет доцент ИГМАПО Наталия Боброва. – И последний из них – это процесс восстановления, который занимает от 2-3 недель до нескольких месяцев. Особенно сложно он проходит, если переболевший – пожилой человек с сопутствующими заболеваниями.

В случае коронавируса все это становится очевидным – выздоровление очень часто затягивается.

- Именно для того, чтобы предотвратить негативные последствия заболевания, все пациенты, которые проходили лечение амбулаторно или в стационарах, должны пройти диспансеризацию, - продолжает Наталия Боброва. – Первый раз надо связаться с врачом по телефону спустя четыре недели после выписки. Потом, еще через четыре недели надо прийти в поликлинику и пройти необходимые исследования, которые помогут обнаружить признаки заболеваний, которые могли развиться либо обостриться после инфекции. Следует понимать, что могут проявиться изменения в бронхо-легочной, сердечной-сосудистой системах.

Врачи измерят сатурацию, сделают ренгтген, при необходимости, особенно если была пневмония, назначат компьютерную томографию, возьмут анализы крови.

КОНКРЕТНО

Восемь ответов на самые частые вопросы

- Был ларингит, а кашель не проходит.

- Такое после коронавируса возможно. В течение нескольких месяцев все придет в норму.

- Может ли туберкулез быть последствием коронавируса?

-Нет. Туберкулез – совершенно самостоятельное заболевание, которое вызывается бактериальной флорой. Но он может быть обнаружен во время обследования при коронавирусе.

-Только что переболела, боюсь заболеть снова. Стала нервной, раздражительной. Как успокоиться?

- У более чем 30-40% перенесших COVID развивается депрессия, астено-вегетативные состояния, страхи. Рекомендованы успокаивающие препараты. Нужно обратиться к специалисту, психологу или неврологу, который подберет необходимую терапию в зависимости от состояния.

- Есть ощущение, что не отходит мокрота.

-Ее может и не быть в достаточном количестве. Но если вы чувствуете, что вам трудно дышать, есть хрипы, то вам нужно обратиться к терапевту. При необходимости он назначит разжижающие средства.

-Держится утомляемость, быстро устаю.

- Утомляемость после коронавируса может держаться очень долго, от 2-3 недель до нескольких месяцев. Это характерно для всех инфекционных заболеваний. Со временем это пройдет.

-Как быстрее восстановить обоняние?

- Обоняние восстановится, но не сразу.Каких –то медикаментов не требуется, но если состояние сильно мучает, можно обратиться к неврологу. Самостоятельно стоит попробовать ароматерапию, но только если нет противопоказаний.

-Какой период после выздоровления можно спокойно жить и не бояться заразиться вновь?

-Осторожность соблюдать необходимо всем. А через полгода нужно пройти вакцинацию.

-Может ли привитой человек, заболев, заразить коронавирусом другого?

- Да, может. Если его организм не справляется, ему не хватает нейтрализующих антител. Поэтому все привитые также должны соблюдать потивоэпидемические мероприятия.