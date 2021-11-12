277 дискаунтеров «ХлебСоль» открыто в Иркутской области, Бурятии и Забайкалье. Фото: ООО "Маяк"

Формат дискаунтеров становится все востребованнее у покупателей. Это подтверждает торговая сеть «ХлебСоль», которую вот уже семь лет развивает ГК «Слата». За это время открыто 277 магазинов в Приангарье, Бурятии и Забайкалье, и с каждым годом их товарооборот и трафик растет. Так, с начала пандемии число клиентов «ХлебСоль» увеличилось на 18% - в день дискаунтеры обслуживают примерно 200 тысяч человек.

Как удается сохранять выгодные цены

Цены действительно привлекательные: минимальный набор продуктов в дискаунтере обойдется на 27% дешевле, чем подсчитанный Иркутскстатом. Вот наглядный пример: за третий квартал этого года, согласно официальной статистике, продуктовая корзина в магазинах Иркутска стоила 5298,7 рубля, а в «ХлебСоль» - 3938 рублей.

- Высокий оборот товаров и объем продаж позволяют добиваться хороших «входных» цен от поставщиков и держать розничные цены ниже рыночных в среднем на 10%, - объясняет операционный директор ТС «ХлебСоль» Татьяна Петроченко. - Мы предлагаем товары в простой упаковке и собственные торговые марки, что позволяет не переплачивать за упаковку и продвижение известного бренда.

В цену товара входит и обслуживание. Чтобы максимально снизить затраты, в дискаунтерах оптимизируют рабочие процессы. Так, с сентября компания запустила обновление ПО, которое позволяет повысить скорость операций приемки товаров, работу с ценниками и упрощает другие процессы.

Отметим, что главная цель такого магазина - помочь покупателю закрыть все базовые потребности, поэтому на полках представлены самые основные продукты - всего 1300 наименований. Интересно, что чаще всего покупатели выбирают здесь молочные и мясные продукты, кондитерские изделия, бакалею и алкоголь, а в дополнение охотно покупают свежую выпечку, овощи и фрукты.

Фото: ООО "Маяк"

Важно меняться под потребности покупателя

- Мы были одни из первых, кто увидел перспективность и необходимость в открытии такого формата. Более динамичному развитию поспособствовал кризис 2014 года, - говорит исполнительный директор ТС «Слата» и ТС «ХлебСоль» Ярослав Шиллер. - Средняя динамика по открытиям - плюс 25% в год. На сегодня формат дискаунтеров актуален для всех территорий России. Не побоюсь сказать, что к 2050 году в нашей стране будет 80% дискаунтеров, модель которых станет все больше изменяться под потребности покупателя.

Помимо низкой цены и большого выбора клиентов привлекает и то, что «ХлебСоль» имеется в каждом районе, а сами магазины достаточно компактные (площадью до 350 м2), поэтому не нужно тратить много времени на поиск нужных товаров. Удобно и то, что рассчитаться за покупки можно на кассах самообслуживания, разработанных IT-департаментом ГК «Слата».

А с августа 2021 года иркутяне могут заказать продукты из дискаунтера на дом. В дальнейшем доставка станет доступна в Ангарске и Шелехове. Ассортимент интернет-магазина сейчас насчитывает свыше 1000 товаров, средний чек заказа, как правило, больше 2000 рублей.

Фото: ООО "Маяк"

*Анализ произведен отделом ценообразования торговой сети «Слата» за три месяца первого квартала с выведением среднего значения в целом по сети. Товары и их вес, участвующие в анализе, строго соответствуют определяемого в соответствии с Приложением 3 к приказу Росстата от 30.12.2014 №733. На разность стоимости одной корзины продуктов в городах Иркутск, Ангарск, Братск влияют: цены закупа одного и того же товара у разных поставщиков, стоимость логистического плеча доставки в каждый город, а также анализ конкурентной среды магазинов.