Травля или случайные смерти? В Иркутске три бродячие собаки погибли из-за таблеток от туберкулеза

Объявились ли в Иркутске догхантеры? Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Версия о том, что в Иркутске догхантеры объявили войну бродячим собакам, не нова. В последний раз волна поднималась в конце сентября - в пабликах в соцсетях появились кричащие сообщения об отравлениях животных.

«Собака билась в судорогах, ее кое-как откачали, и это было явно не простое отравление», - рассказывали иркутяне, которые видели погибающих четвероногих на улицах.

И похоже, что умирали псы, корчась в диких муках. Это подтверждают и в иркутском питомнике «К-9»: в ветеринарную клинику при приюте с августа продолжают поступать бездомные собаки с одним и тем же симптомом отравления.

- У собак были сильные судороги, потеря ориентации и шла пена изо рта, - рассказывает "КП"-"Иркутск" сотрудник госпиталя питомника «К-9» Елена Прадчук. - По всем признакам псов отравили таблетками от туберкулеза. Животные поступали в основном из Правобережного округа города.

Как рассказывают специалисты, если лекарство случайно подберет ребенок, может погибнуть. Для домашних питомцев препарат тоже представляет большую опасность. Так что лучше водить гулять своих любимцев в намордниках. Как подтвердил «Комсомолке» источник близкий к правоохранительным органам за последние месяцы в иркутские отделы полиции поступило шесть заявлений о якобы отравлениях животных в разных районах города. Почти все погибшие собаки – бродячие дворняги. В трех случаях экспертиза подтвердила, что псы умерли из-за таблетки от туберкулеза. Правда, утверждать то, что их отравили целенаправленно пока нельзя. Впрочем, доказать это крайне сложно в принципе. Если только живодер, разбрасывающий отраву, попадет в объектив камеры видеонаблюдения. Вот и в Иркутской городской станции по борьбе с болезнями животных сомневаются, что от бродячих собак избавляются таким страшным способом намеренно.

- У нас ни одного подобного случая не было, - рассказывает заведующая терапевтическим отделением Иркутской городской станции по борьбе с болезнями животных Вера Миниярова. – Как действует лекарство? Оказывает нервно-паралитическое действие, у собаки начинаются судороги, рвота. Практически всегда животное погибает на месте. Вообще, выяснить, что животное умерло от определенного яда, просто взяв анализ крови, нельзя. Даже диагноз и тот можно поставить косвенно. Нужно проводить лабораторное токсилогическое исследование. Забор каких анализов делается? Например, рвотной массы, гистологических отщипов от органов.

Сотрудники «К-9» по возможности стараются сдавать анализы погибших собак в лабораторию. Но это стоит не дешево - от 4 до 7 тысяч рублей.

- То, что собаки скончались из-за таблетки от туберкулеза, нам подтвердили вовсе не в обычной клинике, а в Иркутской областной ветеринарной лаборатории на ул. Боткина, 4, - продолжает Елена Прадчук. – Вообще по нашим наблюдениям, отравления животных в Иркутске происходят не круглый год, а в определенные отрезки. Новая волна началась как раз в августе и пока не стихает.

То, что в городе действительно появились группа догхантеров, пока утверждать нельзя. По словам ветеринаров, достать таблетки от туберкулеза не так-то просто: в аптеке не купить, это препарат строгого учета. Но владельцам домашних собак лучше соблюдать несколько простых правил безопасности во время выгула.

КОНКРЕТНО

Как обезопасить питомца на прогулке

- Водите любимца на прогулку в наморднике. Помимо того, что это может обезопасить его от отравления, делать это вы обязаны по закону.

- Выгуливайте питомца только на поводке.

- Не позволяйте собаке брать что-то съедобное из рук незнакомцев и тем более поднимать с земли. В условной сосиске или колбасе может быть спрятана отрава.