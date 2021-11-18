Иркутянки не прошли даже в ТОП-12 на конкурсе «Краса России 2021»

На конкурсе «Краса России 2021» Иркутск представляли Дарья Попова, Дана Устюжина и Дарья Пастушенко. Фото: личный архив девушек

В в Сочи отгремел финал одного из самых известных и крупных конкурсов красоты «Краса России 2021». Ведущие со сцены в прямом эфире торжественно объявили имя победительницы.

К сожалению, в этот раз удача не улыбнулась участницам из Иркутской области – по результатам отборочных испытаний ни одна из трех сибирячек не вошла в ТОП-12. Обладательницей короны и главного приза 2 миллиона рублей стала 19-летняя Екатерина Вельмакина из Московской области. Но конкурсантки не унывают – в любом случае их имена вошли в список 50-ти самых красивых россиянок.

- Настрой все равно боевой! Планирую и дальше представлять наш регион на всероссийском и мировом уровнях, - делится с корреспондентом «КП»-Иркутск» 17-летняя Дарья Попова из Шелехова.

17-летняя Дарья Потапова из Шелехова. Фото: "Краса России 2021"

Девушка получила номинацию Мисс Надежда. Ради поездки в Сочи студентке пришлось прогулять пары. Дарья, в прошлом Школьная Краса Бурятии и первая вице-Юная краса Иркутска, получает образование по специальности «Экономика предприятий и предпринимательской деятельности» в одном из вузов Иркутска. Как будет сочетать профессию и карьеру в сфере красоты, пока не представляет, да и мысли в последнее время занимало только выступление на «Красе России». Объявление о кастинге красавица нашла в сети и заполнила заявку - успешно. К слову, Дарья призналась, что соперниц в других конкурсантках из Иркутской области не видела. Но не из-за самоуверенности - за время репетиций молодые сибирячки успели сблизиться.

- На конкурс мы приехали вместе: я, Дана Устюжина из Братска и Дарья Пастушенко из Иркутска, - делится Дарья Попова. – Я верю, что каждая бы из нас порадовалась победе другой.

Еще одной юной представительницей Приангарья на конкурсе стала Дана Устюжина, которая стала Мисс Элегантнонсть. В свои 17 лет она уже обладает титулом «Юная краса Иркутска». Именно после завоеванной короны в родном городе Дану пригласили на финальный этап. Сомнений не было – нужно участвовать и побеждать. Родители девушки купили билеты на самолет и тоже приехали в Сочи, чтобы посмотреть на выступление вживую и сгладить волнение. В это время дома красавицу ждет молодой человек. Он смотрел ее выступление в режиме онлайн, несмотря на то, что в Иркутске в это время было глубоко за полночь.- На конкурс мы приехали вместе: я, Дана Устюжина из Братска и Дарья Пастушенко из Иркутска, - делится Дарья Попова. – Я верю, что каждая бы из нас порадовалась победе другой.

23-летняя Дарья Пастушенко из Иркутска. Фото: "Краса России 2021"

Самой опытной конкурсанткой из Иркутска стала 23-летняя Дарья Пастушенко. Ее титул - Мисс искренность. Девушка работает корреспондентом в региональной телекомпании и привыкла к широкой публике, поэтому на сцене держалась уверенно. Признается, что к участию в финале «Красы России» ее подтолкнул любимый мужчина.

- Я прошла кастинг регионального этапа конкурса в Иркутске и мне предложили побороться за главную корону, - вспоминает Дарья Пастушенко. – Я долго думала над этим, пока мой молодой человек не сказал: «Езжай и ничего не бойся».

Теперь иркутянка планирует вернуться на малую родину и продолжать развиваться в сфере красоты и моделинга.

К слову, сразу три представительницы на конкурсе «Краса России 2021» были не только у Иркутской области, но и у соседней республики Бурятии. В ТОП-50 самых красивых девушек вошли 18-летняя Валерия Бодеева, 20-летняя Наталия Данкова и самая юная участница 16-летняя Диана Еприцкая. К сожалению, молодые сибирячки не вошли в список 12-ти финалисток и не смогли побороться за главную корону и денежный приз.

ТТХ

Дарья Попова

Возраст: 17 лет

Параметры: 87-63-87

Город: Шелехов

Дарья Пастушенко

Возраст: 23 года

Параметры: 84-63-91

Город: Иркутск

Дана Устюжина

Возраст: 17 лет

Параметры: 83-87-60

Город: Братск

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