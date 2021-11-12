Эксперты рассказали, где в Сибири быстрее накопить на дом . Фото: Евгения ГУСЕВА

Эксперты сравнили, сколько придется откладывать всю свою зарплату ( и жить при этом, допустим, на деньги мужа), чтобы хватило на новый дом в Иркутске или пригороде. Понятно, что в наше время эта схема работает слабо – в основном все берут ипотеку не на один десяток лет, но все же…. Оказалось, в Иркутске на это уйдет 6, 4 года. Не так и много, кстати. И вообще – за последние три года срок накоплений сократился!

-Некоторые регионы лидируют в данном рейтинге из-за низких цен на недвижимость, – объясняет Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир». – В других регионах коттеджи дороги, но высока и средняя заработная плата, которая способствует быстрому накоплению нужной суммы.

В Иркутской области, похоже, третий вариант. Если цены на квартиры росли как грибы после дождя, то о коттеджах такого не скажешь. В 2019 году средняя цена дома в регионе была 3, 83 млн. рублей, то в этом году – 3, 94 млн. рублей. Разница небольшая. А вот зарплаты за это время выросли побольше ( конечно, не у всех). И если три года назад надо было копить на его покупку семь лет, откладывая по 48, 3 тысячи рублей, то сейчас – на полгода быстрее. Если, конечно, складывать в кубышку всю 51, 1 тысячу дохода.

Для сравнения, в Красноярске дома за это время выросли в цене больше, чем на полмиллиона рублей. И, если в 2019 году на приобретение недвижимости житель края копил 6 лет, то сейчас -6, 7. Еще серьезнее ситуация изменилась в Бурятии. Три года назад за каких-то пять лет житель Улан-Удэ мог накопить 2, 5 миллиона рублей на хороший дом. Сейчас ему же придется откладывать все до копеечки 7 лет, но и коттеджи подорожали до 3, 2 млн. рублей. Но все это ничто по сравнению со столицей. В Москве на это уйдет почти 18 лет, а в северной столице - и вовсе почти 21 год.