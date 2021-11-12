QR - коды и дистант. Как теперь учатся иркутские студенты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 8 по 14 ноября все вузы Иркутска в соответствии с распоряжением губернатора Иркутской области, которое поддержали ректоры университетов региона, работали в дистанционном режиме. Это связано со сложной эпидемической обстановкой в Приангарье. А что дальше? Вузы уже приняли решения, и они вполне ожидаемы.

- С 15 ноября ИГУ работает в смешанном режиме учетом эпидемической ситуации в университете, - уточняют в госуниверситете.

Согласно уже существующему приказу ректора это означает, что основные лекции проходят на удаленке, а лабораторные и практические занятия - в корпусах, но максимально разобщенно. Учащихся с хроническими заболеваниями переводят на индивидуальное обучение. На входе в вуз будет контроль - всех, у кого насморк и температура, отправят домой. Кроме того, здесь действует и отдельное распоряжение относительно всех остальных занятий и секций. Для того, чтобы в них участвовать, требуется паспорт и QR - код.

В Байкальском госуниверситете объявлен дистант вплоть до 8 декабря. ИРНИТУ предупредило студентов и преподавателей о том, что с 29 ноября вход в политех - только по действительному QR - коду, который свидетельствует о вакцинации или о том, что человек не так давно, в течение полугода, переболел коронавирусом. Студенты ИГМУ совмещают учебу с двухнедельной практикой в больницах, для них вакцинация обязательна.