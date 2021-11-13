Эксперты рассказали, как выросли цены в Иркутске за год. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Цены растут. Это прекрасно видит каждый из нас по собственному кошельку. А насколько точно? «Намного» – не ответ. В статистике выяснили, сколько конкретно и на что мы тратим.

Экономим на кафе и ресторанах

-Из 17, 7 тысяч рублей, что расходует каждый месяц на питание и товары для дома обычный горожанин, больше всего идет на покупку мяса и самых разных колбас – 1620 рублей, молочки и хлеба – по 980 рублей, - уточняют в Иркутскстате.

Экономить, судя по расходам, удается на покупке куриных яиц – на них тратится около сотни в месяц, растительного масла -74 рубля. На жарку и салаты нужно где-то пол-литра в месяц, на картошке – тут в среднем идет всего 38 целковых, на эти деньги и килограмма не купишь, тут выручают дачи. Кроме того, горожане по максимуму «срезают» траты на кафе и рестораны, это первое, в чем приходит в голову «ужиматься», на работу берут бутерброды из дома. Факт - 160 «деревянных», и это в городе, в то время как средний чек в иркутской столовке уже перевалил за 300.

Интересно, что у сибиряков явно проявляется мода на здоровый образ жизни – на сахар и тортики уходит не больше 371 рубля, а вот в селе сладкое идет по-прежнему бойко, здесь на эти же цели не жалко в 2 раза больше средств. Зато деревенские покупают более дешевый алкоголь (а также обходятся домашними наливками). И тут никуда не денешься – цены растут.

На что тратим. Фото: Наталья ВИБЕ

Сливочное масло немного сбавило в цене

Мы сравнили цены начала ноября этого и прошлого года по данным Иркутскстата. Оказалось, что больше всего взлетела в цене картошка – на 49%. Из-за неурожая в центре и на юге страны она уже сейчас стала в магазинах почти «золотой», перепрыгнув за отметку в 42 рубля\кило. На втором месте – гречка, самая любимая народом крупа, еще +29%.

И это еще, между прочим, по-божески. В Красноярске килограмм картофеля свежего урожая продают по 52,5 рубля. У нас знаменитая «гречка-ядрица» продается по 100 рублей, а в Кызыле она дороже еще на 15.

Что еще подорожало из самых распространенных продуктов? Правильный ответ – все. Ну или почти все. Курятина подскочила в цене на четверть (солидно!), сахар – на 19,4%, хлеб – на 13-16%, десяток куриных яиц обходится дороже на 11,9%, колбаса – на 9,7%. Но есть и то, что почти не изменилось в стоимости – сметана, говядина, молоко. А сливочное масло стало даже немного дешевле.

Власти договариваются с магазинами

За ценами следят. Стоит задача помогать местным производителям (а те сдерживают стоимость своего продукта) и не допускать скачков цен. Во многом это удается. Как бы там ни было, а из списка самых дорогих в Сибири исчезли почти все наши продукты, кроме качественного (и потому дорогого)сливочного масла и сметаны.

- С начала года рост цен на продукты в регионе составил 3,9%, что ниже, чем в России - 5,5% и Сибири - 5,2%, - рассказала руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Ольга Степанова. - В рейтинге 85 российских регионов по данному показателю область занимает 10 место, в СФО – второе.

Что делается? Прежде всего договариваются с торговыми сетями, которые устанавливают «минималку» и замораживают стоимость основных продуктов. В этом участвуют 1295 магазинов региона – достаточно много. Кроме того, стали популярны дискаунтеры, предлагающие товар на 10-15% дешевле.