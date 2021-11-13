Гидрометцентр объяснил, почему в Иркутске стоит тепло и когда ждать мороз. Фото: Алексей ФОКИН

"Переменная облачность, ночью слабый снег, днем без существенных осадков, ветер юго-восточный 3-8 м/с, температура ночью -4...-6, днем +3...5". Это прогноз иркутского гидрометцентра на 14 ноября. Середина ноября! Впрочем, такая погода уже давно стала привычной для жителей Иркутска. Последние пару недель, за редким исключением, этот прогноз сбывается ежедневно. Разве что снега не бывает.

- С начала ноября в Иркутске держится погода теплее обычного, - рассказывает заместитель начальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. – Исключение – буквально пара дней с 3 по 5 ноября. Все остальное время весьма комфортную плюсовую температуру нам обеспечивали потоки прогретого воздуха с Черного моря и Средней Азии.

Каждый раз синоптики ждут, что тепло перестанет прорываться и вот тут придет мороз. Даты называют самые разные, но после 15 ноября точно должно похолодать. Хотя...что назвать похолоданием.

- С территории Казахстана пришел теплый антициклон, - поясняет и синоптик Гидрометцентра страны Екатерина Рязанова.

Конечно, антициклон будет сдаваться под ударами холодов. В конце концов, в более западном и северном Новосибирске давно зима, днем -8. У нас на Катанге -25. Пора. Но отступать, судя по погодным картам, осень будет долго. После 19 ноября будут более холодные ночи, до -15. А привычные для нас ночные -4...- 8 ждут нас уже днем. Если не пробьется еще один теплый фронт из Средней Азии. Но, что характерно, и это еще не морозы, а мягкая европейская зима.