Многодетная сибирячка спасла из горящего дома детей и сама получила ожоги

Многодетная мать спасла из горящего дома детей, и сама получила ожоги. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области, личный архив

«Помогите, горим!». Крики Анастасии Веженковой из поселка Тарма Братского района были слышны на соседних улицах. Когда на шум сбежались соседи, увидели страшное. Она стояла посреди ограды с двумя детьми на руках, у которых были сильные ожоги, а за ними полыхал дом.

В тот роковой день 24-летняя Анастасия, как и всегда, проводила мужа на работу, а старшую 4-летнюю дочку - в садик. Сама же она осталась дома, водиться с двумя младшенькими – 2-летней Виталиной и 10-месячным Артуром. Параллельно Анастасии нужно было присматривать за большим хозяйством. Семья держит коров, свиней, кур и уток.

Семья осталась без крыши над головой. Фото: предоставлено Анастасией Веженковой

- Я вышла буквально на несколько минут на улицу, заглянула в стайку, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» Анастасия Веженкова. – Виталина каталась с пластиковой горки, Артур ползал. В доме работал только телевизор, в кухне горел свет.

Ничего, как говорится, беды не предвещало. Через несколько минут Анастасия вернулась, открыла дверь в прихожую дома, и в лицо ей буквально ударил густой черный дым. Женщина, даже не понимая, что происходит, побежала спасать детей. А в помещении даже на расстоянии вытянутой руки ничего не было видно.

- Шла на ощупь, - продолжает Анастасия. – Детки даже не плакали. Сначала нашла сына, так как примерно знала, где он находится. Подхватила на руки и дальше побежала искать дочь, чудом разыскала ее в другой комнате. Потом мы поспешили на улицу.

Но ребятишки успели надышаться угарным газом и получили ожоги. В доме из-за пожара начал плавиться потолок из пенопласта. Раскаленные капли, судя по всему, попали на брата с сестрой. Виталина получила 38% ожогов тела, Артур – 32%. В тяжелом состоянии детей отправили в реанимацию. Уже позже Анастасия заметила, что пострадала и сама. Она получила ожоги рук и лица.

Дом выгорел изнутри, но восстановить его можно. Фото: предоставлено Анастасией Веженковой

- Сейчас дети находятся в тяжелом, но стабильном состоянии, - говорит Анастасия. – Врачи приняли решение доставить Виталину и Артура санавиацией в Иркутск. Борт уже предоставлен. Я была у них в больнице, но мне пока разрешили посмотреть на них лишь через окно палаты.

Сейчас Анастасия с мужем и старшей дочерью вынуждены ютиться у свекрови, комнате в 8 квадратных метров. Их же дом полностью выгорел изнутри, но восстановлению подлежит, так как стены сильно не пострадали. По мнению дознавателей МЧС, пожар случился из-за короткого замыкания электробойлера. Хотя Анастасия уверяет, что сам он был выключен, как и почему загорелся, не знает.

Узнав о беде, многодетной семье уже начали помогать всем поселком.

- Люди собирают деньги одежду, обувь, - говорит Анастасия. – Вещи, которые нам не подошли, мы передаем другим нуждающимся. В администрации района пообещали помочь со строительными материалами. Что касается лекарств для детей, то пока врачи говорят, что все есть.

Сейчас Анастасии с мужем нужно разобрать завалы. Власти района уже предоставили погорельцам технику для вывоза обгоревших вещей и конструкций.

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