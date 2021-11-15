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Общество15 ноября 2021 7:00

Традиционная сицилийская рыба против креветок в йогуртовом соусе с хреном и розмарином

«Слата» выпустила четвертую серию видеопроекта «ПУХЛИК vs ФИТОНЯШКИ»
Снежанна БЕЛОВА
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«Слата» выпустила четвертую серию видеопроекта «ПУХЛИК vs ФИТОНЯШКИ»

«Слата» выпустила четвертую серию видеопроекта «ПУХЛИК vs ФИТОНЯШКИ»

Кулинарная битва «ПУХЛИК vs ФИТОНЯШКИ», запущенная торговой сетью «Слата», продолжается. Напомним, тяжелая артиллерия, кулинарный блогер и журналист Алексей Соколов (Пухлик) каждую неделю бросает вызов известным в Иркутске Фитоняшкам. Они общаются, готовят и предлагают зрителям интересные рецепты.

- Философия Пухлика такова: «Жизнь нужно прожить так, чтобы было очень вкусно, и ни в чем себе не отказывать», поэтому его блюда просты в приготовлении, сытные и калорийные, - рассказывает руководитель департамента по PR ТС «Слата» Яна Абалымова. - Фитоняшки же живут по принципу «мы то, что мы едим». Их философия - правильное питание, осознанность и спорт, потэому их угощения с минимальным количеством ингредиентов и калорий, при этом сытные и разнообразные.

Очередное, уже четвертое сражение на кулинарном ринге, получилось жарким. Алексей Соколов вступил в бой с нутрициологом, настоящей тропикана-женщиной и мамой троих детей Анной Лебедевой. Он подготовил мощный удар: рецепт традиционной сицилийской рыбы! Блюдо, без сомнения, достойное самых изысканных ресторанов. Однако Аня не растерялась и нанесла два нокаута: креветки в йогуртовом соусе с хреном и розмарином, а к ним - жареные на сухой сковороде тосты из цельнозернового хлеба. Такого вы еще не пробовали!

Смотрите новый выпуск вкусного видеопроекта «Слаты», удивляйте домочадцев новыми кулинарными шедеврами и голосуйте за сильнейших. Кто победит - Пухлик или Фитоняшка?

Решать вам и независимому жюри!

Предыдущие, не менее увлекательные серии, вы можете посмотреть здесь.

Уже посмотрели выпуск?

В ожидании новой серии предлагаем насладиться давно полюбившимся видеопроектом «Слаты» «Народный контроль».

или выходившими ранее блогер-шоу «Sos!-баттл».

и проектом спортивного преображения «БегиКрасиво».

БИЗНЕС-ПРЕСССлата — сеть супермаркетов