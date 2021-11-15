В Иркутск идут морозы до -20 градусов. Когда изменится погода в городе. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Ночью переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный 4-9 м/с, днем облачно, умеренный снег, ветер северо-западный 5-10 м/с, вечером порывы 15-17 м/с, метель, температура ночью -4…-6, днем -1…-3.» По прогнозу Иркутского гидрометцентра, на регион идет холодный циклон. Зима атакует и явно победит.

- Снег и метель ожидаются в Иркутске весь день 16 ноября и вплоть до утра 17 ноября, - говорит заместитель начальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. – Конечно, днем еще не холодно, до - 3. И это выше климатической нормы. Но мы будем мерзнуть и ежиться – во-первых, с непривычки, а, во вторых – потому что сильный холодный ветер.

Если снега будет достаточно много, то на дорогах гарантирован снежный накат, если поменьше – то и гололедица. Автомобилистам стоит быть осторожнее.

В среду, 17 ноября, днем снега уже не будет. Зато похолодает – по зимнему.

-Днем ожидаем около – 4, а ночью – до -14, - продолжает Юлия Янькова. –Такая погода простоит где-то до пятницы. К концу недели, 19 ноября, ждем уже настоящий морозец. В этот день начнет пробиваться очередной и более серьезный холодный фронт, со снегом и ветром, и к выходным ночью ожидается уже до -20, а днем, соответственно, около -10.

В следующие выходные нас ждет уже мягкая зимняя погодка – скорее всего, снежная, днем ниже нуля.