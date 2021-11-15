6,7 километра теплосетей построили и отремонтировали в 2021 году в Иркутске

Михаил Хардиков (справа) и Руслан Болотов обсудили перспективы развития инженерной инфраструктуры города. Фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

Привыкли иркутяне, что как только на улице холодает, в квартирах и офисах теплеют батареи. А ведь за этим стоит огромный и ответственный труд энергетиков! Все лето специалисты готовятся к отопительному сезону: проводят диагностику, ремонтируют старые сети и строят новые. О самых значимых проектах 2021-го и планах на будущий год рассказали в компании En+ Group.

Новые коммуникации на Красноярской

Пожалуй, самая масштабная работа в этом году развернулась на улице Красноярской, точнее, на 200-метровом участке от улицы Лызина до Култукской. Теплосеть здесь прокладывали впервые. Работы уже на завершающем этапе - в этом руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков и мэр Иркутска Руслан Болотов убедились во время выездного совещания.

- Коммуникации на этой улице необходимы для усиления надежности теплоснабжения и подключения жителей улицы Култукской, заявки от которых поступают регулярно, - рассказал технический директор УТС «НИ ТЭЦ» Владимир Янышевский. - В сроки мы уложились. Работы большей частью завершены, благоустройство и дорожное покрытие восстановлено, осталось лишь закончить отрезок в 50 метров до конца ноября, чтобы подключить еще одного потребителя.

В чем еще особенность создания теплосети на Красноярской? Улица довольно оживленная, и полное ее перекрытие грозило заторами на соседних дорогах, но решение нашли.

- Мы впервые применили моделирование транспортной сети для грамотного распределения потоков и снижения пробок, - отметил руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков. - Перед перекрытием улицы к работе подключился Иркутский научно-исследовательский технический университет. Ученые с помощью специальной программы создали оптимальную схему объезда.

Самая масштабная работа развернулась в этом году на Красноярской. Фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

Так, например, строительство начали только после того, как закончился ремонт Космического проезда - это дублирующий путь, по которому можно обогнуть перекрытие.

- Мы планируем в следующем году совместно с администрацией Иркутска продолжить проекты по оптимизации транспортных потоков при ремонтах теплосетей, это лучшие практики, которые активно применяются во многих городах страны, - пояснил Михаил Хардиков.

Интересно, что специалисты не только будут показывать водителям, как лучше объехать перекрытую дорогу, нои , возможно, временно менять направление движения по соседним улицам.

Где еще провели работы

Развитие тепловых сетей Иркутска - одна из ключевых задач En+ Group. Еще один тренд, которому уже третий год следует компания, - масштабно проверять и обновлять все коммуникации летом, а зимой свести ремонт и отключения к минимуму.

- Все планы по подготовке к отопительному сезону 2021/2022 мы выполнили вовремя, - подчеркнул Владимир Янышевский. - Так, раньше намеченного срока закончили ремонт и открыли движение на улице Ленина. Уверен, иркутяне даже не успели заметить, что здесь проходили работы. Далее, обновили коммуникации на Цесовской Набережной с учетом всех экологических норм, так как это водоохранная зона Ангары. Затем восстановили здесь дорогу и благоустройство, теперь это отличное место для прогулок.

Кроме того, энергетики раньше срока заменили изношенные трубы на улице Декабрьских Событий и в микрорайоне Приморском. Но и это еще не все. В этом году реконструировали сети на улицах Ядринцева и Пискунова - это было необходимо для стабильного теплоснабжения зданий в Октябрьском округе, а также для подключения Суворовского училища. Также проложили новую сеть по улице Станиславского и снова обустроили здесь сквер.

- Мы не просто восстанавливаем проезжую часть и благоустройство до состояния «как было», а делаем все в соответствии с современными требованиями, - добавил технический директор УТС «НИ ТЭЦ».

Владимир Янышевский отметил, что все планы по подготовке к зиме выполнены в срок. Фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

Впереди масштабные проекты

Еще одним важным направлением деятельности En+ Group является обновление инженерной инфраструктуры городов.

- Действительно, в этом году в Иркутске началась масштабная модернизация тепловых сетей. Важно, что работы синхронизированы с другими ресурсоснабжающими организациями и дорожным ремонтом, - прокомментировал мэр областного центра Руслан Болотов. - А в следующем году будем вместе готовиться к реализации масштабного проекта, который наш город ждал очень долго: речь о строительстве теплового луча вдоль улицы Баррикад и прилегающих территорий.

По итогу планируется перебросить нагрузку на Ново-Иркутскую ТЭЦ и закрыть 15 устаревших угольных и мазутных котельных.

- Вывод неэффективных источников - это не только повышение надежности теплоснабжения Иркутска, но и существенное улучшение экологии и повышение качества жизни горожан, - уверен руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков. - Кроме того, проект даст импульс развитию территории, так как мы сможем подавать тепло на новые объекты.

Предполагается, что это кардинально изменит облик Правобережного округа, позволит привлечь инвестиции, создать новые рабочие места, возводить здесь дома, школы, детсады и спортивные учреждения.

- Еще одним знаковым для Иркутска проектом в 2022 году станет строительство тепломагистрали в микрорайон Зеленый, также с переводом нагрузки на Ново-Иркутскую ТЭЦ и закрытием в дальнейшем нескольких котельных, - сказал Михаил Хардиков.

Всего на строительство тепловых сетей и подключение новых объектов в 2022 году En+ Group планирует направить около 650 млн рублей.

Фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

460 млн рублей инвестировала компания в иркутские теплосети в 2021 году

5,3 км сетей заменили

1,4 км коммуникаций построили

17 объектов подключили