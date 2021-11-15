Восемь магазинов «Пятерочка» открылись в Иркутской области

Самая свежая и качественная продукция по низким ценам, удобство совершения покупок и забота о сообществе, - главные принципы «Пятерочки». Фото: предоставлено пресс-службой "Пятёрочки"

Федеральная торговая сеть «Пятерочка» теперь в Иркутске. Магазины с приятным дизайном, а главное широким ассортиментом свежих и вкусных продуктов. В областном центре три «Пятёрочки» расположились в МТЦ «Новый» на ул. Советской, а также в микрорайоне Лисиха и на левом берегу – в «Союзе». Всех их отличает доступность, низкие цены, возможность экспресс-доставки, экоосознанность и возможно приобрести товары местных производителей. Иркутская область стала 67 регионом России, куда зашла «Пятерочка».

- Мы позиционируем себя и являемся магазином у дома, - рассказал на открытии директор федеральной торговой сети «Пятерочка» Сергей Гончаров. - Исторически наша концепция основывается на низких ценах на продукты, наверное, вы уже увидели, что у нас очень и очень выгодные предложения.

Запустили «Пятерочку» в регионе с открытия магазина в МТЦ «Новый» 12 ноября. Ленточку торжественно разрезали генеральный директор сети Сергей Гончаров, руководитель макрорегиона «Сибирь» сети Юлия Тюленева, глава областной службы потребительского рынка и лицензирования Ольга Степанова.

Фреш, выпечка, цена/качество

Что представляет собой магазин, где успели в числе первых побывать журналисты? Первое – довольно разнообразный ассортимент. Ставка сделана на то, что мы больше всего любим. В глаза бросается обилие фруктов и овощей, отдельный «уголок» с выпечкой и сладостями. И сложно остановиться на чем-то одном, ассортимент – от 5,5 до 7 тысяч наименований.

- Да, акцент сделан на свежей продукции: категория «фреш» занимает более 40%, овощи, фрукты и другие продукты с короткими сроками годности выкладываются на обширной «фреш-арене» (недалеко от кассы, пройти мимо невозможно), - добавляет Сергей Гончаров.

А «уголок» с выпечкой, мимо которого тоже сложно пройти во всех смыслах, это собственная пекарня. Каждый день ее сотрудники готовят до 60 разных видов свежих булочек, плюшек, пирожков и прочих вкусностей. Рядом - кофе-машина. Можно и на перекус забежать и даже обед в офис прихватить.

- Доля товаров местных сибирских производителей в среднем составляет около 30%, однако в некоторых категориях она достигает 85% - это молочные продукты, и до 100% - на мясо птицы и яйцу, - продолжает Сергей Гончаров.

Фото: предоставлено пресс-службой "Пятёрочки"

Скидки, акции, программа лояльности

В магазине можно увидеть привычные для нас местные товары. Но в тоже время есть, что поразглядывать и попробовать. «Пятерочка» предлагает новинки для Иркутска. Продукция под собственной торговой маркой (СТМ) – всего в сети таковых более 2600 позиций - продается только здесь. Этот ассортимент еще будет расширяться. В среднем доля таких товаров в «Пятерочке» составляет около 20%, они проходят очень жесткий контроль качества и являются лучшими с точки зрения сочетания цена / качество. Их преимущество в цене, бывает, доходит до 40%, например, это товары под брендом «Красная цена».

«Пятерочка» привлекает акциями, можно скачать приложение, активировать «Выручай-карту», получать бонусы даже на отзывах и бдительности, если вдруг увидел некачественный товар на полке. Такой функционал проверок магазинов покупателями реализован в специальном сообществе для гостей – «Шпионский клуб».

- Мы тщательно анализируем и все оценки и отзывы, которые получаем в мобильном приложении на тот или иной товар, общаемся с поставщиками, следим за качеством, - говорит Гончаров.

Скидка 10% действует для пенсионеров, если они совершают покупки до 12.00. Есть семейные дни, когда можно получить скидку семьям с детьми. Программа лояльности широкая, каждый найдет для себя приятный бонус.

Что еще нового для Иркутска?

Приятный дизайн и навигация. Чтобы купить ту же плюшку, не надо обходить весь зал. Выпечка продается недалеко от касс. Все здесь сделано не для того, чтобы покупатель набрал целую корзину товаров пока пробирается в самый конец, а для удобства.

Что касается зеленых технологий, то они точно понравятся людям, которых сейчас модно называть экологически осознанными. Например, здесь используются корзины из переработанного пластика, холодильные витрины оборудованы дверками, чтобы снизить энергопотребление, в ассортименте есть многоразовые сумки-шопперы и нейлоновые мешочки для взвешивания овощей и фруктов – их использование только приветствуется. Их продают помимо обычных пакетов на кассе. Приятных ярких расцветок и объемов. Со своими авоськами заходить тоже можно.

Еще одна фишка «Пятерочки»: продукты, которые потеряли товарный вид (не путать с просрочкой!) сеть передает на корма для животных, а все непищевые отходы, образующиеся в процессе деятельности магазинов, отправляет на переработку.

Помимо обычных касс, созданы кассы самообслуживания с бесконтактной оплатой. И напоследок о важном направлении – «Пятерочка» предлагает экспресс-доставку! Обещает привезти продукты за 45 минут и в отличие от других сервисов заказ собирают не со склада, а прямо из магазина. То есть все самое свежее, как в самом магазине у дома.

«Пятерочка Доставка» покрывает 60% города и доступна в Октябрьском, Свердловском и частично Правобережном районах Иркутска. По мере открытия новых магазинов будет расширяться и зона доставки.

Наконец, «Пятерочка» планирует открыть в ближайшие годы еще несколько десятков магазинов.

- Конкуренции не боимся, это, прежде всего, стимул для развития и эффективной работы для нас, - добавил Сергей Гончаров.

Фото: предоставлено пресс-службой "Пятёрочки"

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Где находится «Пятерочка» в Иркутске:

- Ул. Юрия Тена, 25

- Ул. Советская 58/1 (МТЦ «новый»)

- Ул. Байкальская 202/6

ВАЖНО!

12 ноября открылись 8 магазинов «Пятерочка» в Иркутской области: три в Иркутске, по два в Усолье-Сибирском и Ангарске, один в Шелехове.

2731 кв. м. – общая торговая площадь всех новых магазинов

Более 120 человек уже получили работу в «Пятёрочке» в Иркутской области

До конца 2021 года «Пятерочка» откроет еще 9 магазинов в регионе, в 2022-м планируется еще 35.

СПРАВКА «КП»

«Пятерочка» входит в группу компаний X5 Group. Это ведущая продуктовая розничная компания России. Ей принадлежат магазины у дома под брендом «Пятерочка», супермаркеты «Перекресток» и гипермаркеты «Карусель».

18 648 магазинов 67 регионах России, из них:

- 17 600 «Пятерочка»

- 980 «Перекресток»

- 34 «Карусель».

- 400 миллионов оценок товаров от покупателей.

- Почти 40 млн пользователей карты лояльности «Выручай-карта»