Зарплату врачей и учителей назвали в Иркутске. Обсудим

Зарплату врачей и учителей назвали в Иркутске. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Врачи и учителя возглавляют все рейтинги дефицитных профессий. Больше, чем в "социалке", дефицит кадров только в строительстве, производстве и автосервисе. Но там в принципе работает больше людей. А уж доходы врачей, медсестер и нянь – давно уже яблоко раздора. Средняя зарплата в этой сфере, где категорически не хватает специалистов, официально - больше 50 тысяч рублей в месяц. Другое дело, что на одну ставку нынче нигде не работают, ни в одной отрасли. И реальные зарплаты отличаются, и серьезно. Вот данные аналитиков компании "Авито" по Иркутску.

В 2 раза чаще ищут педагогов, в 10 раз чаще - нянь

- За последний год в Иркутске в 2,1 раза выросла потребность в преподавателях, на 87% увеличилось количество вакансий для воспитателей и сиделок, и в 10 раз чаще стали искать нянь, - анализирует ситуацию региональный представитель Авито Работы в Сибири Екатерина Салостий. - В разы чаще ищут всех, кроме медсестер. Если в III квартале прошлого года потребность в них выросла в 2,5 раза по сравнению с 2019 годом, то в этом году, наоборот, упало на 33%.

Конечно, "упало" -это тоже весьма относительно, уж очень много персонала было трудоустроено в ковидном 2020 году ( тогда желающих трудоустроиться по своей профессии тоже оказалось немало, в том числе из-за возможностей серьезного заработка),и люди просто остались на новых должностях. Гораздо реже, сразу на 39%, ищут психологов.

А что с зарплатой

- Среди врачей зарплаты выше среднего обычно предлагают стоматологам, - уточняют они. - Например, ортодонту в одной из частных клиник города будут платить 60 000 рублей в месяц. Еще одна фирма обещает стоматологу-терапевту 55 000 рублей. От кандидатов на эти должности требуется действующий сертификат по специализации и опыт работы не менее трех лет.

Если у врача «медианная» зарплата составляет 36 тысяч рублей ( ее рассчитывают так: половина работающих получает меньше и еще половина – больше этой суммы), то у медсестер она 25 тысяч рублей. Мало? Все относительно. Работая в лабораторной службе на взятии крови, средний медперсонал сможет получать от 35 000 до 50 000 рублей. При этом ему предоставят сменный график 2/2, комфортное рабочее место и корпоративное обучение. От 30 000 до 45 000 рублей будет зарабатывать медсестра диализного центра. В свободное время отдыхать не принято.

И тут подходят вакансии, где занятость «по ставке» может быть минимальной – они хороши для подработки. Так, всего два раза в неделю по два часа будет занят медикк (врач, фельдшер, медсестра) на осмотре детей в детском саду. Причем когда прибывать на рабочее место - вопрос, который можно обсудить, а заплатят за это 5200 рублей в месяц.

Такая же история и с педагогами. Да, воспитателям и преподавателям чаще всего предлагают 25 000 рублей в месяц, учителям — 23 000 рублей. Однако это «одна ставка». А работников образования не хватает, им с радостью подкинут нагрузку. Кроме того, на условиях совмещения подбирает преподавателей по различным предметам центр подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Минимальная нагрузка педагога — три часа в неделю, и он сможет зарабатывать дополнительно от 5000 до 15 000 рублей.