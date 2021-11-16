Рецепты на лекарства в Иркутске выписывают в электронном виде. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ежедневно в Иркутской области уже выписывается 6-8 тысяч таких рецептов. Это, по данным медиков, около 70% всех назначений. В таком режиме уже работают 35 аптечных объединений, и не только в Иркутске, но и в Черемхове, Бодайбо, на Катанге. И все-таки многие с этим новшеством незнакомы. О том, какие есть особенности, рассказал директор Медицинского информационно-аналитического центра Иркутской области Сергей Касьяненко.

-По мере технической готовности выдавать лекарства по электронным рецептам станут везде, - сказал Сергей Касьяненко. – В ближайшее время уже будет так. В частности, «Иркутская аптека» практически все пункты уже подключила.

Это очень удобно. Врач выписывает рецепт – и он отображается в системе. Пациент приходит в аптеку и называет себя. Получает необходимый препарат. Беспокоиться о том, чтобы бумага с печатями была всегда с собой, уже нет необходимости.

- Но при необходимости, допустим, для старшего поколения, которое не доверяет новациям, мы будем оформлять бумажный вариант, - продолжает Сергей Касьяненко.

Многих интересует, можно ли выписать препараты дистанционно или обязательно приходить на прием. Оказывается, и это вполне реализуемо.

-Если вы на учете по болезни и постоянно принимаете определенное лекарство, врач сможет выписать его и без явки самого пациента, - уточнил специалист. – Более того, в этом году уже закуплено оборудование для телеконсультаций «врач-пациент», и, по мере установки в поликлиниках, вам предоставят такую возможность.

В личном кабинете на медицинском портале можно будет не только увидеть назначения врача, но и узнать, имеет ли человек право пройти диспансерный учет, какие ему назначены лабораторные исследования и инструментальная диагностика. Информация о пациентах надежно защищена, в соответствии с самыми последними требованиями.

Кстати, если работа над электронными рецептами для всех жителей региона еще ведется, то больничные с января 2022 года в Иркутской области в бумажном виде выдавать не будут в принципе.