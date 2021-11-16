"Оса-Агро": 10 лет эффективного производства

Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства «Оса-АГРО» Михаил Дамбуев. Фото: Ольга ПИДГРЕБЕЛЬНАЯ

Позы, пельмени, вареники, котлеты, бифштексы - все эти блюда мы, сибиряки, очень любим. И не зря - почти полгода у нас стоят холода, нужна энергия, а значит, в рационе не обойтись без мяса. Крестьянско-фермерское хозяйство «Оса-АГРО» из деревни Лузгина Осинского района об этом позаботилось! Предприятие уже 10 лет выпускает для жителей Приангарья и Бурятии мясные замороженные полуфабрикаты.

Фото: Ольга ПИДГРЕБЕЛЬНАЯ

В день производится около 2,5 тонн продукции, и объемы с каждым годом растут, а география расширяется. Даже пандемия не помеха!

Фото: Ольга ПИДГРЕБЕЛЬНАЯ

- Наоборот, когда люди находятся на самоизоляции или работают удаленно, то чаще покупают продукты и готовят дома. На продажах это отражается положительно, - отмечает директор крестьянско-фермерского хозяйства "Оса-АГРО" Алексей Дамбуев.

Фото: Ольга ПИДГРЕБЕЛЬНАЯ

Сибиряки знают и любят товары этого предприятия. А все потому что вкусно, и состав натуральный: свежее мясо от местных поставщиков (в 2017 году организован кооператив по закупу у населения), никаких усилителей вкуса и консервантов. Качество продукции подтверждается знаком "Продукты Приангарья".

Фото: Ольга ПИДГРЕБЕЛЬНАЯ

- Мы рады, что наши товары пользуются популярностью. Уверен, что главный секрет успеха в нашем деле - именно качество, - говорит Алексей Дамбуев. - Если производить плохой продукт и продавать в красивой упаковке, то люди один раз попробуют, а второй раз пройдут мимо. Мы же своими покупателями дорожим и стараемся сделать так, чтобы они всегда были довольны и возвращались за нашими товарами снова.

Для этого крестьянско-фермерское хозяйство прикладывает все усилия: регулярно обновляет оборудование, например, недавно купили пельменный аппарат, фаршемес и тестомест, расширяет ассортимент и придумывает новинки. А еще строго следует классическим рецептам, чтобы котлеты, пельмени и остальные блюда получались вкусными, совсем как домашние.