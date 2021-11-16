Эксперты HeadHunter заявили о том, что в Иркутске кадровый голод. Какие специалисты нужны. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Думаем, где брать специалистов. У нас людей уже из Южно-Сахалинска перекупают, там зарплаты выше. В Москву многие уехали». Такие разговоры в отделах кадров крупных предприятий и помельче не редкость. Вузы и колледжи заканчивает совсем уж малочисленное поколение, родившееся в 90-х. Их и так-то мало, да еще «охота за головами» идет по всей стране. Кто-то уезжает ради доходов уезжает на север, кто-то делать карьеру в столице, кто-то подрабатывает на удаленке. Да, еще держатся старые кадры, которым за 50. Но и их недостаточно!

- Цифры говорят о том, что рынок труда по-прежнему переживает дефицит кадров, и в Сибири он острее, чем в целом по стране, - комментирует руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь, Лилия Эсауленко. - Работодатели испытывают сложности с закрытием вакансий в разгар сезона, когда от укомплектованности команд зависит эффективность бизнеса. Что касается Иркутской области, то не хватает медиков, рабочих, строителей и многих других специалистов. Список большой.

Несмотря на сложности, введение QR-кодов и обязательной вакцинации все же внесло ясность, как будут развиваться события. Если раньше компании выжидали, то теперь выставляют вакансии. Сейчас их больше, чем прошлой осенью, на 61%.

Где не хватает людей

Кто всего нужнее? В два раза по сравнению с 2020 годом вырос спрос на различных консультантов, почти на 100% - в сфере развлечений и журналистике, вполовину – на административный персонал. Это, кстати, не говорит, что они нужны больше всех. Просто в прошлом году было не до увеселений, а сейчас все надеются на Новый год, хотя и с QR–кодами.

- Наиболее востребованными кадрами в области остаются специалисты продаж (на них приходится 24% от всех вакансий размещенных в октябре), в первой пятерке также рабочий персонал, строители, специалисты из сферы производства и водители, - отмечают аналитики.

Шансов найти хорошего спеца в этих сферах совсем немного, берут практически любых, кто умеет хоть что-либо. А как иначе поступишь, если работа стоит, а на предложение о работе на стройке, на предприятии или в автобизнесе нет даже одного (!!!) отклика. Сложности с поиском испытывают абсолютно все, но особенно, не считая первых трех позиций, где выбирать вообще не приходится, в продажах, в медицине, в страховании, при подборе домашнего персонала, а еще и в банковской, ресторанной, IT сферах. Оплата здесь играет роль, но не главную – на добыче нефти и газа, на золотодобыче также не хватает людей, хотя зарплаты там давно перешли за 100 тысяч рублей в месяц.

Как подсчитали аналитики в Авито, обычно в Иркутске предлагают сумму гораздо меньше - 32,5 тысячи рублей. Это так называемая «медианная» сумма (ее вычисляют, отсекая 50% мест, где платят меньше и 50% - где платят больше). Конечно, эта цифра гораздо меньше средней зарплаты в 50 тысяч рублей в месяц, но ближе к реальности.

Что ищут кандидаты

Чтобы гибкий график, не сильно напрягаться, «от сих до сих», но платили хорошо. Такие времена пошли, что потенциальные сотрудники уверенно «качают права», считая, что место все равно найдут. И ведь правы. На одну вакансию в регионе приходится всего три соискателя, а это – ни о чем. Выбор есть, когда хотя бы 5-6 человек на место.