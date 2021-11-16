Кто может получить медотвод от прививки против коронавируса в Иркутске, рассказали врачи. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

QR-код как подтверждение вакцинации и такой же документ с Госуслуг недавно переболевшим. Этим перечнем список документов, которые предъявляют жители региона при входе в торговые центры, шейпинг-клубы, спа, кафе и рестораны, не ограничивается. Еще один вариант ( на самом деле, не такой уж редкий) - это медотвод от прививки против коронавируса. В Иркутске, как и по всей стране, его визирует специальная комиссия. О том, как получить эту справку и кому она положена, рассказали в прямом эфире главный врач Иркутской городской больницы №5 Ольга Клевцова и заместитель главврача этой ГКБ по клинико-экспертной работе Ирина Калиновская.

Медотвод от прививки против коронавируса в Иркутске: кому положен

- Обострение любого хронического заболевания, беременность до 22 недель, аллергия (строго после консультации аллерголога, с четким обоснованием, почему именно данная прививка вам не показана) – это все основания для того, чтобы получить медотвод от прививки против коронавируса, - говорит главный врач Иркутской городской больницы №5 Ольга Клевцова. – Медотвод может быть как временным, так и постоянным. Постоянный получают дети до 18 лет и аллергики. В остальных случаях спустя время вакцину делают.

Обычно, если хроническое заболевание в стадии обострения, на стабилизацию ситуации уходит месяц. После перенесенного ОРВИ надо выждать 2-4 недели. После коронавируса – 6 месяцев, но медотвод тут ни при чем.

- После перенесенного коронавируса пациент получает не медотвод, многие путаются в терминах, а сертификат переболевшего и QR-код, который действует 6 месяцев, - уточняют врачи. – А вот если вовремя вы не оформили личный кабинет на портале Госуслуг, то придется получать в поликлинике справку о перенесенном заболевании.

Все справки, как и коды, действительны с предъявлением паспорта.

- Если уже медотвод от прививок, полученный ранее по другому поводу, то все равно необходимо побывать в поликлинике и подтвердить его, - - продолжают специалисты. – Напоминаем, что противопоказанием для прививок являются тяжелые аллергические реакции всех видов, это и отек Квинке, и генерализованная сыпь, и анафилактический шок. Этот список не случаен, поэтому обязательно надо побывать у доктора. Если в вашей поликлинике нет такого врача, дадут направление в другую.

Медотвод от прививки против коронавируса в Иркутске: при каком состоянии дают

- У меня муж тяжело болеет коронавирусом. Я сдала на антитела, их много. Мне положен медотвод?

-В списке показаний для медотвода от прививки против коронавируса нет такого пункта, как количество антител. Потому что никто не знает, сколько антител достаточно для защиты.

- У сына диагностирована атопическая бронхиальная астма. Это не противопоказание?

-Бронхиальная астма, сахарный диабет, ИБС, гипертония наоборот, являются поводом как можно быстрее сделать прививку. Но в том случае, если астма атопическая, возможен аллергический компонент. Обязательная консультация доктора.

-Фельдшер может дать медотвод?

- Фельдшер ( часто он единственный медицинский работник в деревне), как и врач, если он ведет больного, может порекомендовать медотвод. Решение об этом выдают в поликлинике и скрепляют тремя печатями. Кроме самого лечащего врача, обязательна печать врачебной комиссии и самого медучреждения. Таков стандарт, принятый после приказа Минздрава России.