Вор незаметно грабит коттеджи в пригороде Иркутска, пока хозяева спят

Тихий вор, грабящий дома, пока хозяева спят, появился под Иркутском

Похоже, что жителям поселка Молодежный стоит усиливать охрану своих частных домов. Если они, конечно, хотят сохранить свое имущество. Причем сделать это нужно не только в случае длительного отъезда. Не исключено, что в поселке орудует тихий вор, который чистит дома прямо с хозяевами внутри, пока те спят.

Об одном из последних ограблений рассказали в соцсетях. 4 ноября ограбление своего жилища проспали преподаватель одного из иркутских университетов и ее муж бизнесмен. Проснувшись утром, супруги не досчитались наличных и украшений на круглую сумму. Оказалось, ночной гость пробрался в дом через окно в подвале. Он обчистил жилище без единого звука и также тихо покинул его.

Как удалось выяснить «Комсомолке», подобные случаи в Молодежном случаются примерно с мая этого года. Это подтвердили и в самом поселке.

- И не только в Молодежном, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» местный житель. – За последние полгода ограбления также были в Березке, Хрустальном… Всего около 5-8 случаев. А может и больше. В основном воришка «работает» по ночам. Пока хозяева спят, он тихо отжимает пластиковые окна и проникает внутрь. Чаты жильцов кипят. Все хотят найти его. Полицейские приезжали, шли с собаками по следу грабителя, смотрели камеры видеонаблюдения. Пока результатов нет.

Кстати в соцсетях жители Молодежного уже опубликовали видео с возможным грабителем. Но, утверждать что это именно он пока нельзя, так как доказательств нет.

- Розыск преступника продолжается, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Ну а жителям Молодежного с не очень чутким сном, стоит задуматься о решетках на окнах. По крайней мере, пока тихого вора не поймают.