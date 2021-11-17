Гидрометцентр рассказал, когда Иркутск завалит снегом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

"На сутки по Иркутску. Переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный ночью 3-8 м/с, днём 5-10 м/с, температура ночью -13..-15, днем -2..-4". Это прогноз погоды от Иркутского гидрометцентра на четверг, 18 ноября. Да, прекрасная погода для начала зимы. Единственное, подмораживает. Но к городу уже продвигается мощный циклон. И это, конечно, тоже хорошо. особенно детям - можно лепить снежки сколько хочешь. Снег упругий, еще не заледеневший.

- Два дня, в пятницу 19 ноября, и в субботу, 20 ноября, ожидаем сильный снегопад, - говорит заместитель начальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. -Ну а когда снег - тогда и, конечно, для зимы, тепло. Днем -3...-5, а ночью около - 10.

Пожалуй, кого сообщение о снегопаде не обрадует, так это водителей. Придется откапывать и обметать оставленные во дворах машины, чтобы куда-то выехать. Дворникам работы прибавится и городским дорожникам. Бывалые, кто давно следит за погодой, знают. А остальным сообщаем - следом за осадками в городе меняется погода. В Иркутск идет мороз, который ждем уже в ночь на воскресенье, 21 ноября. Похолодает примерно до - 20.