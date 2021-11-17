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Общество17 ноября 2021 6:26

Гидрометцентр рассказал, когда Иркутск завалит снегом

На Иркутск после 18 ноября надвигается мощный циклон
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Гидрометцентр рассказал, когда Иркутск завалит снегом.

Гидрометцентр рассказал, когда Иркутск завалит снегом.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

"На сутки по Иркутску. Переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный ночью 3-8 м/с, днём 5-10 м/с, температура ночью -13..-15, днем -2..-4". Это прогноз погоды от Иркутского гидрометцентра на четверг, 18 ноября. Да, прекрасная погода для начала зимы. Единственное, подмораживает. Но к городу уже продвигается мощный циклон. И это, конечно, тоже хорошо. особенно детям - можно лепить снежки сколько хочешь. Снег упругий, еще не заледеневший.

- Два дня, в пятницу 19 ноября, и в субботу, 20 ноября, ожидаем сильный снегопад, - говорит заместитель начальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. -Ну а когда снег - тогда и, конечно, для зимы, тепло. Днем -3...-5, а ночью около - 10.

Пожалуй, кого сообщение о снегопаде не обрадует, так это водителей. Придется откапывать и обметать оставленные во дворах машины, чтобы куда-то выехать. Дворникам работы прибавится и городским дорожникам. Бывалые, кто давно следит за погодой, знают. А остальным сообщаем - следом за осадками в городе меняется погода. В Иркутск идет мороз, который ждем уже в ночь на воскресенье, 21 ноября. Похолодает примерно до - 20.

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