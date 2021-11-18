Гидрометцентр назвал дату, когда Иркутск накроет мороз. Рассказываем. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Переменная облачность, ночью и утром небольшой снег, ветер северо-западный 5-10 м/с, температура ночью -6...-8, днем -3...-5. Это прогноз погоды в Иркутске на 19 ноября. Погодка до сих пор балует жителей Иркутска, снегопады будут идти два дня. И вообще, ноябрь давно перевалил за середину, а настоящих морозов так и не было, если не считать небольшого похолодания в начале месяца. Но однако уже известна погода на ближайшие выходные. И названа дата, когда грянет мороз.

-Уже в пятницу, 19 ноября, нас ждет снег, который продолжится и в субботу, 20 ноября. Да. он замечательный, можно снеговиков лепить, пока нет мороза, - рассказывает КП-Иркутск замначальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. - Но жители города давно уже выучили, что вслед за осадками меняется погода. На Иркутск надвигается холодный антициклон и его дыхание горожане почувствуют уже в ночь на воскресенье, 21 ноября. В это время столбики термометра в городе опустятся ниже 20 градусов. А днем будет -8.

21 ноября Иркутск окажется в центре холодного циклона. Карты Гидрометцентра РФ.

Правда, холода - ненадолго. Судя по погодным картам Гидрометцентра России ( этот прогноз подтверждают и иркутские синоптики, с юга прорывается другой циклон, теплый. Он быстро вытеснит мороз.

-Теплая волна воздуха снова идет с территории Средней Азии, где сейчас в разгаре осень, - говорит Юлия Янькова. - И мы предполагаем, что следующая неделя, начавшись снегопадом, опять подарит нам теплые деньки.