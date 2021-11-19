Привитые переносят COVID легче, чем невакцинированные. Иркутские врачи рассказали о ситуации с коронавирусом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом в Иркутске – 19 ноября поставлено еще 598 диагнозов. В ковидных госпиталях лечатся уже 5413 человек, это близко к максимуму второй волны. Увы, но не всем заболевшим удается справиться с вирусом, и число смертей тоже очень высоко. Тяжелее всего приходится тем людям, кто до последнего затянул с вакцинацией. На вопросы жителей региона в прямом эфире рассказали главный врач Шелеховской районной больницы Оксана Вельм и заведующий Шелеховской станцией скорой медицинской помощи Константин Горбылев.

1. Чем отличается течение болезни у вакцинированных?

- Нам есть с чем сравнить, коронавирусный госпиталь работает уже два года, - говорит главврач Шелеховской районной больницы Оксана Вельм. – И точно можно сказать, по практике, что привитые, даже если и заболевают, справляются с атакой вируса быстрее. Если они попадают в стационар, то в среднем на 8-9 дней, и, обычно, хотя организмы у всех разные, переносят это без тяжелых осложнений. А вот у тех, кто не успел пройти иммунизацию, тяжелые формы встречаются чаще.

2. Как часто после болезни развивается постковидный синдром?

- COVID -19 опасен своими осложнениями и длительным течением. А также и тем, что восстанавливаться после заболевания, особенно перенесенного в тяжелой форме, приходится очень долго, до полугода. Постковидный синдром развивается у трети всех пациентов.

3. Образовывается ли иммунитет, если поставлен только первый компонент вакцины?

-Иммунитет вырабатывается, но он явно недостаточен. Именно поэтому вакцина двухкомпонентна, а после первого укола до образования надежной защиты от вируса должно пройти 42 дня. Все это время нужно избегать лишних контактов и максимально соблюдать правила санитарно-эпидемической профилактики заболевания.

4. Если не удалось вовремя сделать укол вторым компонентом и прошло какое-то время, что делать?

- Такие ситуации случаются нередко. Как поступить? Если прошло менее трех месяцев с момента, как вы поставили первый компонент, делайте второй. А если времени прошло больше, нужно будет пройти вакцинацию заново.

5. Бывают ли случаи повторного COVID ? Или, один раз переболев, можно не беспокоиться?

-Переболев, как и вакцинировавшись, нельзя считать себя полностью застрахованным от заражения. Именно поэтому проводится и ревакцинация, которая рекомендована в обоих случаях – спустя полгода, но можно и раньше, по решению врача. Течение болезни, если вы снова встретились с COVID и иммунной системе не удалось с ним справиться, зависит от особенностей организма и сопутствующих заболеваний. Но помним, что вакцинация защищает от тяжелого исхода болезни.

6. Я сделал прививку месяц назад и заболел. Такое возможно?

-Заражение привитых вполне вероятно, надо беречься, идет пандемия. Но течение болезни гораздо легче, а выздоровление проходит быстрее.

7. Я сделал прививку, а антител нет. Что нужно делать?

- Не проверять уровень антител. Ученые еще не пришли к выводу, сколько их нужно для защиты от вируса. Кроме того, есть не только гуморальный, но и клеточный иммунитет, который защищает.

8. Я делал прививку «Спутником». А ревакцинироваться надо тоже «Спутником лайт»?

-Нет, ревакцинироваться можно любым препаратом. Но в случае «Спутника лайт» делается один укол, а остальных необходимо сделать два.