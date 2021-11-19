Энергетики Приангарья подготовились к зиме

Главный инженер "ЮЭС" Дмитрий Самарин показал новую подстанцию "Зеленый Берег". Фото: архив компании

Хотя зима в этом году и не спешит, энергетики к морозам уже полностью готовы. Время для них самое ответственное, самое напряженное: нагрузки увеличиваются, важно избежать аварий, а в случае чего - максимально быстро вернуть свет потребителям.

Для этого «Иркутская электросетевая компания» мобилизует все дежурные бригады, дополнительно осматривает сети и формирует запасы оборудования.

Нагрузка аномально растет

У этого, как отмечают энергетики, две основные причины. Первое - в пригороде Иркутска строится много частных домов, которые зимой обогреваются только за счет электричества. Второе - на сети налегают майнеры. Чем больше энергии потребляется, тем выше риски аварий, но этот вызов в компании принимают достойно.

Так, на базе «Южных электрических сетей» создан огромный запас оборудования для оперативного ремонта. Тут и отдельные запчасти, и трансформаторы, и целые подстанции разных мощностей, чтобы можно было запитать, скажем, сразу до 4 - 5 улиц частного сектора.

- Всего в Иркутске, Иркутском и Шелеховском районах расположено около четырех тысяч наших подстанций, - рассказывает главный инженер «Южных электрических сетей» Дмитрий Самарин. - На все это количество за зиму обычно используется не больше 20 резервных трансформаторов, а у нас их в запасе около 100 штук. Крупных, мощных киосковых подстанций здесь порядка 30, а маленьких - 12. Так что оборудованием мы обеспечены полностью.

Из-за чего теоретически может случиться авария?

- Допустим, вы решили перевести дом на электроотопление. Для этого нужно обратиться к нам с заявлением на увеличение мощности. Если этого не сделать, а просто максимально включить электрообогрев, да не в одном здании, а сразу в десяти, то случится перегруз линий энергопередачи, - отмечает Дмитрий Самарин. - А еще проблемные ситуации нередко возникают на стыке со смежными сетевыми организациями (их в городе свыше 25).

Порядок действий на такие случаи четко отработан. Оперативно-выездная бригада фиксирует происшествие, сообщает дежурным ремонтникам, они формируют план работ, определяют необходимые материалы, оборудование и спецтехнику. Затем подключаются монтажники. На замену элементов у них обычно уходит 1 - 2 часа, трансформаторов - 4 - 5 часов, подстанций - 12 - 15 часов. Если не удается вернуть свет в течение суток, на территории вводится режим ЧС.

- Избежать этого позволит передвижная станция, которую мы впервые заказали в Иркутскую область, - продолжает главный инженер «Южных электрических сетей». - Она может быть доставлена в любой район и в случае крупной аварии способна на несколько месяцев обеспечить электричеством целый поселок.

Иркутская электросетевая компания подготовила к зиме резервное оборудование. Фото: архив компании

Новые подстанции в помощь

В 2021 году энергетики реконструировали подстанцию в Баклашах, построили новые электроустановки в деревнях Малая Елань, Столбова и Поздняково, в Маркова, на Байкальском тракте, а также на Цесовской Набережной в Иркутске. Совсем скоро, в конце декабря, планируют запустить подстанцию «Зеленый берег» в Мельничной Пади.

- Если раньше здесь были в основном дачи, где горожане отдыхали только летом, то последние 10 лет в Марковском поселении очень активно строятся коттеджи, где люди живут круглый год. Соответственно, потребление электроэнергии быстро растет, - рассказывает главный инженер «Южных электрических сетей» Дмитрий Самарин. - Сначала мы реконструировали подстанцию в Изумрудном, что позволило обеспечить светом микрорайоны Березовый, Изумрудный, Хрустальный, но ее мощность имеет предел. Новый центр питания позволит подавать электроэнергию в имеющиеся дома и во все, что будут построены здесь в ближайшие 5 - 7 лет.

Подстанция «Зеленый Берег». Фото: архив компании

Тем временем «Восточные электрические сети» заменяют подстанцию в Хомутово на более мощную. Именно здесь, к слову, очень много нелегальных майнеров, а все дома обогреваются исключительно электричеством. Неудивительно, что нагрузка растет.

- В этом году у нас состоялось около 20 крупных проектов. Сняв напряжение с подстанций в Карлуке, Хомутово, Грановщине, Урике, дополнительно установили свыше 30 подстанций, реконструировали километры линий, - рассказал директор «Восточных электрических сетей» «Иркутской электросетевой компании» Александр Щекин. - Планы на 2022 год - заменить трансформаторы в Карлуке, начать строить новые линии от Столбова. А еще необходима новая подстанция в Позднякова, чтобы разгрузить Хомутово.

Директор "ВЭС" Александр Щекин рассказал о монтаже трансформатора в Хомутово и других мероприятиях. Фото: архив компании

СКАЗАНО

Генеральный директор «Иркутской электросетевой компании» Евгений НОВИКОВ:

- Мы продолжаем обеспечивать надежное энергоснабжение потребителей. На осенне-зимний период в филиалах и районных подразделениях мобилизован весь техперсонал. Для сотрудников проведены дополнительные инструктажи, аварийно-восстановительные бригады укомплектованы всем необходимым оборудованием для быстрого реагирования на нештатные ситуации. Мы постоянно взаимодействуем с ГУ МЧС России по Иркутской области, органами исполнительной власти и местного самоуправления, гидрометцентром.

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- Для взаимодействия с клиентами у нас есть несколько каналов. Так, на нашем сайте можно узнавать об отключениях, введя свой адрес, и настроить пуш-уведомления в «Личном кабинете», - сказала руководитель контакт-центра Иркутскэнергосбыта Марина Неудачина. - Кроме того, вся оперативная информация размещается в официальных аккаунтах «Свет38» в «Инстаграме», «Фэйсбуке», «Одноклассниках», «ВКонтакте», «Телеграме». Если не нашли нужную информацию в интернете, обязательно ответим на ваш вопрос в контакт-центре. О запланированных работах, как правило, заранее предупреждаем в звонках и сообщениях, - для этого нужно лишь сообщить нам свой номер телефона и адрес.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

3 млрд рублей компания направила в этом году на строительство и реконструкцию сетей

400 объектов электроснабжения создали или отремонтировали

300 км сетей проложили или реконструировали

169 бригад (880 человек) готовы к аварийно-восстановительным работам

57 оперативно-выездных бригад и 76 диспетчеров дежурят круглосуточно

395 машин имеется в подразделениях

23 передвижных источника питания общей мощностью 1,296 МВт в резерве