Гидрометцентр удивил неожиданным сообщением о возвращении теплых дней в Иркутск. Фото: Инна КОРСАК

В городе переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью -16,-18, днем -3...-5. Прогноз Иркутского гидрометцентра на 22 ноября иначе как удивительным не назовешь. Похоже, необычно теплая погода середины ноября решила вернуться!

-Да, мороз простоял в Иркутске всего лишь сутки, это непривычно, - подтверждает заместитель начальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. -Снова мощный поток тепла из Казахстана, где сейчас в разгаре осень, определит погоду на ближайшие дни.

Конечно, рассчитывать на то, что достаточно плотный слой снега растает, не приходится. Но, согласно погодным картам Гидрометцентра России, нам придется достаточно долго находиться в самом центре теплого циклона. На этой неделе, по предварительным данным российских синоптиков, самый теплый день ожидается 25 ноября. Вполне вероятно, что в этот день будет дождь, правда, со снегом, и +3, а ночью на 25-ое ожидается - 6. Уже в ближайшие дни прогноз скорректируют и будет ясно, случится ли подобное.

А пока точно можно сказать, что в ближайшие дни начала недели днем нас ждет около нуля, а ночью около -10. Конечно, эта информация понравится всем, кроме автолюбителей - при такой погодке достаточно скользко.