Таксист из Иркутска стал актером второго плана и снимается в сериалах с Пореченковым

Иркутянин Салават Масалиев и Михаил Пореченков после съемок. Фото: личный архив Салавата Масалиева.

Мало кто знает, что один из самых знаменитых на сегодня российских режиссеров, победитель Венецианского кинофестиваля Андрей Звягинцев, начинал свою карьеру как обычный актер массовки. В 1995 году в легендарной комедии Владимира Меньшова «Ширли-Мырли» будущий номинант на премию Оскар, сыграл крохотную роль журналиста, появившись в кадре всего на несколько секунд. О таком же будущем мечтает и 46-летний таксист и массажист из Иркутска Салават Масалимов. Этим летом сибиряк, не имевший никогда ничего общего с кино, нашел новое хобби и стал востребованным актером второго плана.

- Кое-какой опыт у меня все-таки есть, - рассказывает корреспонденту «КП»- Иркутск». – В школе я посещал театральный кружок, играл в любительских спектаклях главные роли. Все вокруг говорили, что у меня есть артистичные задатки.

В театральный Салават поступать не пробовал. Отучился в аграрном техникуме и получил диплом фермера. Затем сменил кучу профессий: работал и торговым представителем, и агентом по недвижимости и менеджером по продажам, пока, наконец, не остановился на ремесле массажиста. Сейчас Салават работает в иркутском салоне, а в свободное время подрабатывает таксистом. А душа требует кино!

- Этим летом я с семьей на три месяца переезжал в Санкт-Петербург, - продолжает Салават. – Там решил заглянуть на киностудию «Ленфильм» и подал резюме. Требования простые: нужно всего лишь фото анфас и в профиль, возраст, рост и вес. Сказали, что, если подойду для какой-то роли, позвонят.

Сейчас Салават работает массажистом и подрабатывает таксистом. Фото: личный архив Салавата Масалиева.

Салават подошел по фактуре. Через три дня ему предложили первую роль в сериале «Свои-4». Нужно было сыграть Буддийского монаха, к которому на несколько минут приходит главный герой. Салавату выслали текст, чтобы он выучил его и сначала сыграл сцену на свою камеру.

- Я записал дублей 15, - улыбается Салават. – Нужно было сыграть несколько эмоций: сначала неприязнь, а затем благодушие. Не знал, какой выбрать и отослал все. Еще через день мне позвонили и пригласили на съемку.

Салават (справа) с актером Никитой Панфиловым. Фото: личный архив Салавата Масалиева.

И хотя сцена с Салаватом длилась чуть более минуты, снимали ее около 2-3 часов. За такой съемочный день, иркутянину заплатили 3,5 тысячи рублей. Но главное, что вскоре Салавата позвали сниматься в другую картину. Ему предложили роль врача в сериал «Лихач-2» со звездным актером Никитой Панфиловым. Здесь иркутянин без слов просто прошел в кадре в медицинском халате, за что заработал 1200 руб. Ну а следующую роль в массовке, Салават считает пока своей самой значимой. Еще бы, ведь он сыграл с самим Михаилом Пореченковым.

- Картина называется «Чайки», - говорит Салават. – И тут я стал гастарбайтером. Изначально, сцена задумывалась тоже без слов. По сценарию, герой Пореченкова должен был просто постоять рядом со мной. Однако я решил импровизировать. Прямо в кадре сказал Михаилу «салям алейкум», он ответил также. В итоге, режиссер, решил оставить это. Мне надели микрофон, и мы вновь сделали несколько дублей. Кстати, Пореченков добродушный мужик, очень любит поговорить. Неважно, звездный коллега перед ним или простой мужик из массовки.

Салават отлично сработался с Михаилом Пореченковым. Фото: личный архив Салавата Масалиева.

И вновь получив свои 1200 руб. за смену, Салавата пригласили в очередной эпизод. Он сыграл опера в фильме «Такси под прикрытием» с актером Кириллом Гребенщиковым. Если считать еще роль обычного прохожего в фильме «Человек из ниоткуда», то за два месяца, Салават сыграл в 5 картинах. Что сказать, востребованность почти как у Александра Петрова!

- Меня очень затянуло в эту профессию, и деньги тут не главное, - говорит Салават Масалимов. – Хочется сниматься и дальше, совершенствоваться. Еще понял, насколько трудно профессиональным актерам. Смена у главного героя длится с утра до вечера. Одну сцену могут прогонять по 20 раз.

Ну а пока Салавату пришлось вернуться в Иркутск и продолжить трудиться массажистом и таксистом. А предложения тем временем продолжают поступать. Недавно статиста, как называют актеров массовки даже приглашали в новую картину Алексея Германа-младшего «Воздух», которая выйдет в 2022 году.

- Выезжать в Москву или Санкт-Петербург на съемки мне сейчас накладно, - вздыхает Салават. – Пришлось отказаться. Актерскую карьеру планирую возобновить следующим летом, когда вновь поеду в Питер.

Есть у таксиста-актера и мечта. В детстве Салават обожал книгу Исая Калашникова «Жестокий век». И теперь мечтает, что когда-нибудь сыграет роль Чингисхана.