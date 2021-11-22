Иркутск вошел в топ-10 популярных направлений для поездок на выходных в декабре. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Вряд ли кто-то точнее тех, кто занят бронированием гостиниц и турбаз для поездок на отдых, способен рассказать, куда собрались съездить жители страны в декабре. Сервис Tvil.ru составил свой список популярных направлений для коротких поездок на выходные. В него, из сибирских городов, попали Томск и Иркутск.

- Туристы бронируют отдых в декабре от 1 до 4 ночей и тратят на проживание от 1 до 5,4 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в декабре в Самаре, дороже в Суздале, – уточняют аналитики портала.

К слову, в Иркутске одна ночь в отеле обойдется в среднем в 2 тысячи рублей.

Сам список интересен – в него входят южные и по-осеннему теплые в декабре Краснодар, Железноводск и Бахчисарай, признанные центры туризма Суздаль и Санкт- Петербург, Самара, Дмитров и горнолыжный центр Банное на Южном Урале.

Какие же варианты короткого зимнего отдыха возможны сейчас в Иркутске?

- Конечно, на 2-3 дня к нам едут только те, кто отправляется в командировку, - говорит менеджер по туризму Мария Дмитриева. – В основном все-таки приезжают дня на 4-5, чтобы успеть везде. В декабре на Байкале низкий сезон, соответственно, можно сэкономить на размещении на турбазах. Даже на Ольхоне (сейчас туда ходит паром, а потом, до открытия ледовой переправы - судна на воздушной подушке) можно снять благоустроенный номер за 1,5 тысячи рублей. Но короткий отдых зимой обычно включает знакомство с заснеженным Иркутском, поездку в Листвянку или на Кругобайкалку. Тут можно уложиться и в 2-3 дня.

Любители горных лыж успевают вырваться на пару дней в Байкальск и отдохнуть там. Кстати, ровно так поступают и местные, если у них в запасе всего ничего времени. Хотя спроси любого, все скажут, что отдыхать надо хотя бы 5 дней, для полной «перезагрузки» от будней с их стрессами и цейтнотами.