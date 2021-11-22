Иркутское отделение Русского географического общества отмечает большой юбилей

Дальними тропами по глухой сибирской тайге и могучим рекам проходят исследователи, чтобы сделать открытия. Фото: Евгений САЗОНОВ

Когда 170 лет назад, в 1851 году, в Иркутске под попечительством генерал –губернатора Восточной Сибири Николая Муравьева ( сейчас мы знаем его как Муравьева-Амурского, прославившего свое имя возвращением Амура России) и при полной поддержке купцов-меценатов создавали сибирский отдел РГО, задача перед ним была поставлена конкретная – изучать территорию Сибири и всей Азии.

Шли неизведанными тогда тропами ученые-географы, геологи, биологи, этнографы. Составлялись подробные карты, описания территории, народов, здесь живущих, богатства недр, флоры и фауны. Сколько открытий было совершено, сколько научных загадок разгадано! И сейчас исследователи встречают свой юбилей новыми экспедициями, «копают» вглубь и вширь. Еще предстоит разгадать загадку Патомского кратера, поставить верстовые столбы по Сибирскому тракту, пройти до конца необыкновенные байкальские пещеры.

Задач много. О новых открытиях и исследованиях РГО писала и будет писать статьи и репортажи «Комсомолка». Сколько их еще впереди! Мы рады вам показать, в какой удивительной, красивой, богатой природой и людьми стране мы живем. А к юбилею иркутского отделения РГО «Комсомолка» готовит спецпроект – 24 ноября читателей КП-«толстушки» ждет большой материал с председателем регионального отделения общества, видным ученым-географом Леонидом Корытным ( оно будет опубликовано и на сайте irk.kp.ru), фильмы об истории и сегодняшнем дне РГО, которые можно будет в течение этой недели увидеть на сайте и на телеканале ТИВИСИ. Закончится праздничный марафон в честь юбилея иркутского отделения РГО большим эфиром на телеканале ТИВИСИ 29 ноября в 19.00.