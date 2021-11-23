Ким Чен Ын и дети-сироты

Ким Чен Ын наделен чувством безмерно горячей любви к подрастающему поколению. Неслучайно, что все корейские дети, в том числе сироты, от всего сердца зовут его отцом.

Это было 10 лет тому назад, в январе 2012 года, - в новогодний праздник по лунному календарю. Это был первый новогодний праздник после кончины Ким Чен Ира.

В тот самый день Ким Чен Ын посетил Мангендэское революционное училище. Его не покидала дума о воспитанниках этого училища, отмечающих праздник с тоской по Ким Чен Иру, который был для них родным отцом. Ким Чен Ын сказал: «Это первый праздник после кончины товарища Ким Чен Ира. В этот день мне надо быть вместе с воспитанниками, заменив им родителей. А кто же еще!». Он с теплотой души поглаживает их по щекам, до самых сумерек долгое время осматривает разные места училища, подробно узнает об их жизни, даже внимательно смотрит, как они ужинают. Такой его любимый образ запомнит история.

Ранним утром 1 января 2015 года Ким Чен Ын, сразу же после выступления с новогодней речью, поехал к воспитанникам в пхеньянские дома ребенка и детдома-сада, чтобы отметить вместе с ними новогодний праздник. Он выполнил свое обещание, данное в октябре минувшего, 2014 года, во время осмотра этих современных новостроек.

В новых детских учреждениях, построенных по его инициативе и под его руководством, имеется более 250 комнат, в числе которых комната охраны здоровья, уголок воспитания, спортзал, комната для интеллектуальных игр, лечебная и др. Есть все необходимые для жизни и быта детей: оборудование и инвентарь, крытый и открытый аквапарки, сады, комплекты оборудования и приспособлений для развлекательных игр. Вся жизненная обстановка, от мебели и инвентаря до сооружения для развлекательных игр и интерьерного оформления, соответствует двум возрастно-психологическим особенностям детей, способствует их умственному развитию и нравственному воспитанию.

История не знает такого великолепного, как дворец, сооружения для детей, лишившихся родителей. Это невероятно, но факт. Дети, называя Ким Чен Ына отцом, бросаются к нему в объятия.

Он говорит: «Все как один выглядят полными, светлыми, выросли бодрыми. Какие умницы! Очень рад, что дети, сильно тоскующие по родительской любви, со светлой улыбкой на лице весело отмечают новогодний праздник. Как хорошо, что создали им такое замечательное гнездо счастья и отмечаем новогодний праздник вместе с ними! Чувствую гордость за то, что сделали для них плодотворную работу, хотя она была нелегкой. При виде их облика я глубоко убеждаюсь в светлом завтра нашей Родины».

В новогоднем концерте детей он первым шлет им аплодисменты, а после его окончания фотографируется с ними на память. Он советует няням, воспитательницам выработать у детей высокие нравственные качества, творческую инициативу, самостоятельность и индивидуальность, чтобы из них вышли и военнослужащие, и доктора наук, и герои. Он обязывает их вместе с проявлением горячей материнской любви обладать высокими педагогическими качествами.

Так, он показал себя любимым родным отцом, прежде чем быть лидером страны. История помнит и человека с большой буквы, ставшего «конем», «экипажем», чтобы разутешить своих детей, и педагога, отдавшего все свое имущество, всю свою жизнь ради детей, и предтечу, призвавшего уважительнее относиться к детям, чем к взрослым, с таким подходом, что если взрослые - корень, то дитя - росток.

Но такого великого отца, как Ким Чен Ын, который стал родным отцом для всех детей страны, взял на себя полную ответственность за судьбу и будущее детей, лишившихся родителей, история еще не знает. 1 июня 2015 года, в Международный день защиты детей, Ким Чен Ын посетил вонсанские дом ребенка и детдом-сад перед их открытием.

Инициатором строительства этих прекрасных, как дворец, новых домов, являющихся гнездом счастья для осиротевших детей, стал не кто иной, как Ким Чен Ын. Не раз приезжая на их стройку, он давал конкретные советы, чтобы не было ни малейших дефектов. Не только строители и воспитатели, но и воспитанники пожелали, чтобы он лично разрезал ленту. Но он отказался со словами: «Пусть сами дети разрежут ленту на церемонии открытия, тогда они, наверное, на всю жизнь запомнят тот день, когда своими маленькими руками разрезали ленту и вошли в свой дом. Как хорошо, что создали этим детям лучшее гнездо счастья! Они, считая Трудовую партию и Родину отцом и матерью, вырастут светлыми и веселыми, станут достойными работниками страны. При мысли об этом во мне крепнет решимость ради подрастающих поколений сегодня больше проливать пота и ничего не жалеть».

Он сказал, что и дети, лишившиеся своих родителей, тоже являются будущими надежными работниками страны, и принял меры для благоустройства всех домов ребенка и детдомов-садов на высшем уровне. И еще: он даже сам лично записал цифры в блокнот и подсчитал, сколько рыб требуется в год для того, чтобы каждый день в достатке кормить ими всех детей-сирот страны, и предложил организовать специально для них рыбпромхоз, призванный обеспечивать их необходимым количеством рыбы.

Есть еще такой рассказ. Это было несколько лет тому назад. В один прекрасный день Ким Чен Ын ознакомился с реальным положением дел во всех домах ребенка и детдомах-садах страны. Вдруг он узнал, что в одном доме ребенка и детдоме-саду какой-то провинции есть физически слабые дети. Это сильно терзало его душу. Он принял меры по восстановлению их здоровья в лучшей Тэсонсанской объединенной больнице в Пхеньяне и чаще узнавал, как они лечатся.

Спустя несколько дней он без предупреждения приехал в эту больницу и зашел в их палату. Он был очень доволен тем, что все выглядели довольно здоровыми, хорошо питались и стали полными. Он с удовольствием послушал песню вернувшихся бодрыми детей, погладил по щекам младенцев, лежащих на руках нянь и медсестер. «Мне было больно смотреть фотоснимки детей до их госпитализации, - говорит он, - а теперь моя душа намного облегчилась. Фигурально говоря, в объятиях нашей партии ни одного слабого ребенка не должно быть».

Его слова тронули струны сердец всех корейцев и потрясли весь мир. Он собственноручно написал ответственному работнику провинции в знак благодарности за оказание искренней помощи воспитанникам дома ребенка и детдома-сада на данной территории. Он, несмотря на большую занятость руководством на месте делами, долго стоял во дворе детдома-сада и слушал песни малышей, также заботился о том, чтобы осиротевшие дети первыми получали новые сумки-ранцы с маркой «Сонаму», тетради «Миндылле» и учебные принадлежности «Хэбараги» отечественного производства.

Трогательных рассказов об отеческой любви Ким Чен Ына к детям, лишившимся родителей, просто не перечислишь.