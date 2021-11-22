День открытых дверей состоялся в Иркутском госуниверситете. Фото: архив "КП"

Учебный год начался совсем недавно, а 11-классники уже задумались, в какой вуз и на какое направление поступать в 2022 году? Для того чтобы помочь выпускникам определиться, в Иркутском государственном университете стартовала 103-я приемная кампания. Первое большое мероприятие - общевузовский день открытых дверей - состоялось 20 ноября в онлайн-формате.

Так, в начале ректор ИГУ, доктор химических наук, профессор Александр Шмидт напомнил о принципиальных отличиях крупнейшего вуза Восточной Сибири.

- У нас широчайший спектр подготовки студентов, начиная от лингвистики, где можно получить знания по 13 языкам, и педагогического образования, и заканчивая физикой элементарных частиц, - подчеркнул Александр Шмидт. - В соответствии с выбранным вами набором экзаменов, наш университет может предложить несколько направлений подготовки на выбор.

Затем ответственный секретарь центральной приемной комиссии ИГУ Дмитрий Матвеев подробно сообщил обо всем, что интересует абитуриентов: направлениях подготовки, уровнях образования, проходных баллах, вступительных испытаниях.

- Как будет проходить приемная кампания? Мы ориентируемся на очный формат, но готовы при необходимости вновь перейти на дистанционный, - отметил Дмитрий Матвеев в эфире радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 FM) накануне мероприятия. - Отмечу, что самые популярные направления из года в год - это юриспруденция, менеджмент, государственное и муниципальное управление, журналистика, лингвистика и другие. Конкурс здесь составляет десятки, а то и сотни (!) человек на место. Причина - небольшое число бюджетных мест и желание ребят сдавать ЕГЭ по гуманитарным предметам.

Итак, подавать документы в вуз можно будет с 20 июня. Окончание приема - 25 июля для бюджетников и 30 августа для тех, кто станет учиться платно. Отметим, что эти сроки актуальны для ребят, поступающих по результатам ЕГЭ.

Еще один важный момент для будущих студентов: в вузе действует система скидок, и чем больше баллов на Едином госэкзамене удастся набрать, тем меньше нужно будет платить. В среднем стоимость очного обучения в Иркутском госуниверситете, по словам Дмитрия Матвеева, составляет от 98 до 110 тысяч рублей в год.

Далее начальник Военного учебного центра при ИГУ полковник Алексей Чурбанов подчеркнул, что, поступив сюда, юноши смогут получить военное образование плюсом к основному, кроме того, их освободят от призыва.

Как заселиться в общежитие, чем занимается профком студентов ИГУ, как быстро найти работу и строить карьеру после получения диплома - обо всем этом также говорили во время виртуального дня открытых дверей. Запись онлайн-трансляции доступна на официальном канале ИГУ в YouTube.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Как узнать о конкретных направлениях

Если выпускники уже примерно определились, какие направления их интересуют, то с 27 ноября по 18 декабря можно заглянуть на виртуальные дни открытых дверей на разных факультетах и в институтах ИГУ. Регистрация идет на сайте openday.isu.ru

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Связаться с Центральной приемной комиссией ИГУ можно по телефонам: 8 (3952) 521-555, 521-777, e-mail: priem@isu.ru, а также в WhatsApp и Viber: 8-914-9-521-777.