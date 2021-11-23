«Лотомания» от «Комсомольской правды»: первые победители игры получили подарки. Следующая игра - 25 ноября

Читатель "Комсомолки" Евгений Епифанцев получил в подарок сертификат в молочную кухню Фото: Андрей СИНЬКОВ

Первые победители игры «Лотомания», которую организовали «Комсомольская правда-Иркутск» и телеканал ТИВИСИ, получили свои подарки. Напомним, специально для своих читателей и зрителей, мы организовали игру в лото для всех желающих. Суть проста. Для участия вам нужно купить не лотерейный билет, а газету «Комсомольская правда» за вторник. Найти там карточку. Затем посмотреть прямой эфир на сайте irk.kp.ru и телеканале ТИВИСИ и закрыть в карточке все 15 цифр. Чем больше карточек, тем выше шансы стать победителем! Так и сделали наши первые счастливчики Евгений Епифанцев и Светлана Верхотурова .

- Я преданный читатель «Комсомолки» уже около 20 лет, - рассказывает Евгений Епифанцев. – Всегда покупаю газетный вариант. Там узнаю не только новости, но и участвую в разных конкурсах, которые вы проводите. Например, недавно выигрывал прекрасные исторические книги «Тайны трех государей». И в игре «Лотомания» участвовал с удовольствием. Считаю, это прекрасная задумка. На меня нахлынули воспоминания, как раньше делали это всей семьей. Обязательно приму участие в остальных играх. Буду следить за прямым эфиром.

В подарок Евгений получил сертификат от детской молочной кухни, который обещает отдать любимым внукам.

Еще одна наша победительница Светлана Верхотурова также оказалась преданной читательницей «Комсомолки» и любительницей наших конкурсов.

- Покупаю газету 2-3 раза в неделю и читаю от корки до корки, - говорит Светлана. – Конкурсы для меня, конечно, не главное, а вот игру в лото решила не пропускать. Было интересно попытать удачу. Еще и подарок получила. Кстати, я уже готовлюсь к оставшимся играм. Участвовать буду во всех и ждать результаты.

Светлана Верхотурова получила набор энергосберегающих лампочек. Фото: Андрей СИНЬКОВ

КОГДА НОВАЯ ИГРА

Очередной эфир, во время которого бочонки из мешка будут вытаскивать известные гости, состоится в четверг, 25 ноября, в 18.00 по иркутскому времени на сайте irk.kp.ru и телеканале ТИВИСИ. Так что успевайте запастись карточками. Чем их будет больше, тем выше шансы на победу. Вас ждут подарки от нас и наших партнеров. Бочонки из мешка будут вытаскивать уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской области Андрей Лабыгин, главный врач Иркутского городского перинатального центра Ирина Ежова, доктор исторических наук, профессор, председатель общественной палаты Иркутска, директор Иркутского филиала медиагруппы «Комсомольская правда» Станислав Гольдфарб и радиоведущая радио «КП»-«Иркутск» на 91,5 fm Наталья Кравченко.

КАК ЗАБРАТЬ ПОДАРОК

Звоните и записывайтесь на удобный для вас день по телефону 8 (964) 118 20 21.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ИГРЫ:

1. Приобрести газету «Комсомольская правда», куда будут вложены карточки лото. Ее можно купить не только в киосках, но и супермаркетах - СЛАТА, ОКЕЙ, ЯНТАРЬ, ЭКОНОМИЯ, УДАЧА, ЛЕНТА, АБСОЛЮТ, БАГИРА, КОМАНДОР, АЛЛЕЯ, ТИТАН (г. Улан-Удэ), магазины по направлению Куда - Усть-Ордынский. Ищите карточки в следующих номерах газеты: от 30 ноября и 7 декабря. Количество карточек, которые вы можете приобрести на одну игру, не ограничено. Чем больше карточек, тем выше шансы на победу!

2. В дни акции, 25 ноября, 9, 16 декабря, следите за прямым эфиром на телеканале ТИВИСИ, сайте «Комсомольской правды» irk.kp.ru.

3. Во время эфира, ведущий достает из мешка бочонки с цифрами и называет их. Задача игрока вычеркивать номера бочонков на своих карточках

4. Если вы закрыли за игру все 15 чисел на карточке, вы - победитель!

5. За каждую из четырех игр, в которой вы выиграли, вам начисляется по 1000 бонусных баллов. От акции к акции баллы суммируются. По итогу акции победители обменивают бонусные баллы, полученные за все 4 игры, на подарки. Если вам попались карточки с идентичной комбинацией цифр и они принесли вам победу, то 1000 бонусных баллов начисляются только за одну карточку.

ВНИМАНИЕ!

У каждой из всех четырех игр свой цвет карточек! Использовать карточки других цветов в каждой конкретной акции строго запрещается!

КСТАТИ

Если вы стали победителем акции, свяжитесь с редакцией «Комсомольской правды» самостоятельно по номеру телефона 8-964-118-20-21, чтобы получить бонусные баллы, в противном случае баллы сгорят. Редакция оставляет за собой право не сообщать игрокам о победе в случае таковой.

ВАЖНО!

Выпавшие номера игры ищите в газете «Комсомольская правда» в пятницу (ежедневный выпуск, 26 ноября и 10, 17 декабря) и среду (еженедельный выпуск 24 ноября, 1, 15, 22 декабря), а также в официальных сообществах в соцсетях «Комсомольской правды», на сайте irk.kp.ru и в эфире радио «Комсомольская правда в Иркутске 91,5 FM.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АКЦИИ смотрите здесь

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