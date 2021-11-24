Как Россия прирастала Сибирью: по пути первооткрывателей

Здание музея ВСОИРГО в конце XIX века. Фото: предоставлено Леонидом КОРЫТНЫМ

Сибирь и сегодня сурова и опасна. Исследователям, отправляющимся в географические экспедиции, приходится быть готовым к самым разным трудностям. А какое мужество было необходимо первооткрывателям, ученым, стоящим у истоков науки!

Об истории и сегодняшнем дне Иркутского отделения РГО мы говорим с председателем Иркутского областного отделения Русского географического общества, доктором географических наук, главным научным сотрудником Института географии имени В.Б. Сочавы СО РАН Леонидом Корытным.

Леонид Корытный. Фото: предоставлено Леонидом КОРЫТНЫМ

Изучить Сибирь - первейшая задача

XIX век. К этому времени первопроходцы уже построили в Сибири новые города, присоединили к державе огромные территории. Шло практическое освоение Сибири и Дальнего Востока. Только вот беда: земля эта не изучена, мало известно о народах, ее населяющих, об их традициях, мало хороших, подробных карт.

Чтобы заполнить «белые пятна» в знаниях о земле за Уралом, по Высочайшему повелению императора Николая I в Иркутске появился отдел Русского географического общества, практически сразу же после его основания в Санкт- Петербурге в 1845 году.

- Иркутское отделение РГО было основано в 1851 году, вторым в России, - говорит Леонид Корытный. - Молодые ученые были направлены на исследования Русской Азии. Кстати, Сибирский отдел основал граф Николай Муравьев, тот самый, которому принадлежит почин в возвращении Амура, уступленного Китаю в 1689 году. Идея создания отдела принадлежит его дяде, вице-председателю РГО Михаилу Муравьеву. Иркутское общество поддержало инициативу. И не просто поддержало, отделу была назначена ежегодная правительственная субсидия две тысячи серебром. Это немало по тем временам, но и задачи возлагались соответствующие. Средств требовали больших. На развитие сибирской науки и знаний о родной земле жертвовали иркутские купцы-меценаты - Степан Соловьев, Иннокентий Сибиряков, Сергей Трапезников, Иван Базанов, Павел Баснин и другие. Кстати, именно на собранные горожанами средства в конце XIX века было построено для отдела РГО прекрасное здание, в котором сейчас расположен исторический отдел Иркутского областного краеведческого музей.

После создания сибирского отделения сразу же отправились экспедиции выполнять государственную задачу - изучать Сибирь, Дальний Восток, Центральную Азию.

- Первая экспедиция отправилась на Вилюй уже в 1854 году, а следом еще две, на Амур и Уссури, - рассказывает Леонид Корытный. - Руководил ими Ричард Маак. Была снаряжена Сибирская экспедиция, которая длилась 9 лет, с 1854 по 1863 год. Она охватила Восточную Сибирь, Амурский край и принесла первые достоверные сведения о последнем. С 1855 года начал работать экспедиционный отряд, организованный астрономом Людвигом Шварцем, была составлена карта Забайкалья, долгое время служившая единственной основой для исследований. В 1867 году Николай Пржевальский совершил первое научное путешествие на реку Уссури. На то же время приходятся экспедиции Петра Кропоткина. Князь, между прочим, не только теоретик анархизма, но и видный географ. Его результаты использованы для схемы рельефа Северо-Восточной Азии. Большой вклад в сибирскую науку внесли ссыльные поляки. Так, в 1874 году вышел обстоятельный труд Александра Чекановского о геологическом строении Иркутской губернии с подробной картой, которая использовалась вплоть до 1940-х годов. Основные заслуги Бенедикта Дыбовского и Виктора Годлевского связаны с изучением фауны Байкала, а Иваном (Яном) Черским разработана схема пород Прибайкалья и сделаны выводы о происхождении впадины озера Байкал.

Фото: Иркутский областной краеведческий музей

Леонид Корытныи , председатель Иркутского областного отделения Русского географического общества, Сергеи Ступин, директор Иркутского областного краеведческого музея, и Олеся Полунина, министр культуры и архивов Иркутскои области, на торжественном открытии памятнои таблички ВСОИРГО.

Фото: Ольга ПИДГРЕБЕЛЬНАЯ

Ну вот карты составлены. Их, конечно, будут уточнять, но нужны уже и другие исследования. Изучают местные народы, создан комитет по наблюдению за затмениями и метеоритами…

- В конце XIX века фокус смещается на этнографию и экономику, - продолжает Леонид Корытный. - Тон задают исследователи-областники Григорий Потанин, Николай Ядринцев, Дмитрий Клеменц. Главными научными достижениями Потанина стали результаты его пяти научно-исследовательских экспедиций в Центральной и Восточной Азии. Изучение коренного населения Сибири начинает приобретать комплексный характер. Начало этому положил Дмитрий Клеменц. Он сформировал не только коллекции горных пород и окаменелостей, гербарии, но и значительный материал по археологии, этнографии и антропологии коренных народов Сибири; организовал на средства Иннокентия Сибирякова Якутскую этнографическую экспедицию, стал одним из основателей сибирского краеведения.

Большой толчок новым исследованиям дало строительство Транссиба. Одновременно изучалась и территория.

- Был даже специальный выпуск - «Геологические исследования и разведочные работы по линии Сибирской железной дороги», - говорит Леонид Корытный. - В то время составили и первую в истории геологическую карту районов Сибири и Северного Казахстана в масштабе 100 верст в дюйме. Развивалось экономическое направление. К сожалению, все было прервано войной и революциями, но сделано было очень многое. И самое главное - сформирована сибирская школа исследователей. Кстати, в том числе и поэтому Восточно-Сибирский отдел РГО оказался единственным за Уралом, не прекратившим своей деятельности во время революции и Гражданской войны. В стенах отдела в эти годы происходило научное общение выдающихся русских ученых, бежавших от большевиков из центра страны, видных представителей сибирской научной школы. Отсюда координировалась и работа по созданию университета в Иркутске.

Сохранили традиции сибирской науки

Советская власть решила отправить членов РГО на фабрики и заводы заниматься краеведением в рабочей среде. Также ячейки создавались в колхозах, учреждениях, вузах, школах. В 1930-х большинство активистов ВСОРГО оказалось в списках врагов народа.

- И все же сибирская научная школа была сохранена. К 1947 году, когда Географическому обществу разрешили восстановить филиалы, в отдел вернулись оставшаяся в живых научная интеллигенция, - говорит Леонид Корытный. - Были созданы филиалы в Бодайбо, Тулуне, Черемхове. Отдел организовал школьно-краеведческую секцию. Общества в городах и районах объединяли любителей, стремившихся к изучению экономики, географии, этнографии, истории. Восточно-Сибирский отдел Географического общества стал, по сути, предтечей восточных отделений Академии наук. Были объединены лучшие научные и исследовательские силы региона, изучены огромные территории Восточной Сибири, Дальнего Востока и Монголии.

После создания научного центра работа продолжилась на новой основе. Члены общества принимали участие в совместных исследованиях с Институтом географии СО РАН СССР, с Иркутским госуниверситетом, Иркутским экономическим институтом, с краеведческим музеем. Проводились лекции, краеведческие семинары и методические консультации для учителей.

Карта Восточной Сибири, с материалами первых экспедиций ВСОИРГО. Фото: Предоставлено Леонидом КОРЫТНЫМ

РГО в наши дни: продолжаем традиции

В 1990-е годы принято решение о возрождении исторического названия РГО - Русское географическое общество. Сейчас это мощная всероссийская общественная организация, объединяющая специалистов в области географии и смежных науках (геология, биология, история, археология, этнография), а также энтузиастов-путешественников, экологов, общественных деятелей.

- Мы нацелены на патриотическое воспитание населения, - продолжает Леонид Корытный. - Мы продолжаем традиции ученых прошлого - как научные, так и просветительские. В осуществлении наших задач, поддерживая традиции меценатов того времени, помогают руководители основных бизнес-структур области. Направлений исследований много как в области географии, экологии, истории, музейного дела, этнографии, фотографии, так и школьного краеведения. О детях забывать нельзя! Есть ячейки в Байкальске, Братске, Ангарске, Шелехове, Усть-Илимске и других городах и районах области. Гордостью и своеобразной визитной карточкой Иркутского Отделения РГО является ежегодный региональный конкурс проектов, в котором участвует до 60 организаций и частных лиц. Около трети проектов по результатам экспертной оценки получает гранты на финансовую поддержку. Средства на гранты поступают от компаний и фирм региона - в Приангарье поддерживают традиции купцов-меценатов прошлого. За последние годы около 150 проектов получили поддержку на сумму более 13 млн рублей.

А экспедиции! Их много и будет еще больше!

- Так, в погоне за солнечным затмением астрономы под руководством Сергея Язева побывали в пустыне Гоби, на острове Пасхи, на северо-востоке Австралии, в Центральной Африке, на острове Шпицберген, на индонезийских островах, - говорит Леонид Корытный. - Член Иркутского отделения РГО и его попечительского совета Владислав Лачкарёв вознес флаг РГО на высочайшие вершины и вулканы мира - Эверест, Аконгкагуа, Эльбрус, Монблан, Охос-де-Саладо, Килимаджаро, покорил Северный и Южный полюсы. По следам русских землепроходцев прошла экспедиция «Байкал - Аляска» под руководством Анатолия Казакевича. Во многих регионах России и в других странах ведут исследования иркутские спелеологи под руководством Александра Осинцева. Мы хотим организовать еще одну исследовательскую экспедицию на Патомский кратер, помогаем ставить верстовые столбы на знаменитом Сибирском тракте…

Планов у достойных продолжателей дела российских первооткрывателей много. «Комсомолка» обещает знакомить читателей с результатами экспедиций.

ЗАГАДКИ ИСТОРИИ

О чем молчит Патомский кратер

Посреди глухой тайги вдруг вырастает огромный каменный серый конус, гора с плоской, будто срезанной ножом вершиной. Она настолько необычна, что сразу притягивает внимание. Но что это и откуда?

«Патомский кратер возник в месте падения НЛО!

Нет, это метеорит рухнул на Землю, но не сгорел, а пробил поверхность и теперь находится внизу!

Это не метеорит, а вулкан, так что могут быть извержения, а может, они уже были!

Если это и вулкан, то необычный, внутри полость, заполненная водой!».

Научных гипотез много. Споры идут до сих пор.

Патомский кратер на севере Иркутской области - одно из самых загадочных мест на нашей планете. Ученые знают о нем уже больше 70 лет. Только в этом веке там побывали несколько экспедиций, в нескольких из них участвовала «Комсомолка». Однако до сих пор никто не может точно сказать, что это. Иркутское отделение Русского географического общества готовится снарядить на это место еще одну экспедицию. А это шанс, что загадка Гнезда огненного орла - так называют эту каменную пирамиду местные жители - будет разгадана.

Основатели ВСОИРГО, 1856 год. В центре - генерал-губернатор Николай Муравьев. Фото: Предоставлено Леонидом КОРЫТНЫМ

БУДЬ В КУРСЕ

Куда ведут верстовые столбы

Большой деревянный столб с черно-белыми полосами и указатель. На нем - расстояние до ближайшей почтовой станции. Все сделано так, как было в начале XIX века, когда появилась сухопутная дорога из Санкт-Петербурга на восток. Такие столбы сейчас встречают туристов в Слюдянке, Байкальске, Утулике.

«Версты» сегодня - это не просто дань истории. На каждом табличка с QR-кодом, отсканировав который, путешественник может попасть в мобильное приложение «Сибирский туристический тракт» и узнать подробнее о городе, где он находится, где остановиться, какие места посетить.

Когда-то Сибирский тракт был самой протяженной дорогой в мире, он связал Санкт-Петербург и Москву через Иркутск с Якутском и Охотском, а затем и Владивостоком. Сегодня это популярный туристический автомобильный маршрут. И новый проект, который реализуется с участием Иркутского отделения РГО, призван погрузить путешественника в историю освоения Сибири и России.