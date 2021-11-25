Ослабление ограничений по коронавирусу в Иркутске с 24 ноября: что изменилось по указу губернатора

Ослабление ограничений по коронавирусу в Иркутске с 24 ноября касается деятельности цирков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ослабление ограничений по коронавирусу в Иркутске с 24 ноября стало возможным благодаря внесению новых изменений в указ губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года. Расскажем, что же изменилось.

А изменилось для иркутян не так много, но все же. Ослабление ограничений по коронавирусу в Иркутске с 24 ноября касается деятельности цирков. Напомним, на территории региона гастроли цирковых артистов были запрещены 23 октября. Согласно внесенным губернатором изменениям цирк снова может начать приглашать сибиряков на представления.

Новый указ губернатора содержит такие строки из «перечня организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), установленного указом, слово «цирковых» исключить.

Остальное же в жизни иркутян пока остается без изменения – гастроли театральных трупп, балета, оперных представлений, концертов, а также прочих сценических выступлений, проводимых в форме гастрольной или выездной деятельности, по-прежнему, под запретом.

В силе остается и применение QR- кодов в Иркутской области. Без них попасть в заведения общепита, музеи, зоопарки, театры, кинотеатры, торговые центры, фитнес-клубы, развлекательные организации, непродовольственные магазины невозможно.

Таковы ослабление ограничений по коронавирусу в Иркутске с 24 ноября.

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