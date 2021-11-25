Майнеры тоже плачут: нелегальные фермы-гаражи в Иркутской области обворовали на 76 млн рублей

Технику для добычи криптовалюты умыкают из гаражей и контейнеров. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Майнинг - занятие в Приангарье популярное. И, да, в большинстве своем нелегальное. Но даже те, кто добывают криптовалюту законно, спокойно спать едва ли могут - за дорогим оборудованием глаз да глаз, чтобы воры не унесли. С начала года майнеров в нашей области обокрали уже на 76 миллионов рублей!

Один из последних таких случаев произошел на днях в селах Еланцы, что в Эхирит-Булагатском районе. Вор залез в чужую кладовку и стащил оттуда технику для добычи цифровой валюты, которая стоит 50 тысяч рублей. Неизвестно, надеялся ли он сам организовать подпольную ферму или хотел выгодно продать «трофей», но только вот преступные мечты не сбылись. В Хужире, куда сбежал вор, его задержала полиция.

- Подозреваемым оказался 42-летний мужчина, ранее два раза судимый,- рассказали в ГУ МВД России по Иркутской области. - Возбуждено уголовное дело по статье «кража». Оборудование изъято и будет возвращено владельцу.

Оборудование стоит недешево, и воры надеются его выгодно перепродать. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Таких преступлений в Приангарье с начала года уже насчитывается больше 250. Иркутск и район, Ангарск, Шелехов, Зима, Залари - где только не воруют электронику для майнинга. Схема приблизительно одна: вскрывают по ночам гаражи и контейнеры. Так, летом ушлая банда ухитрилась в два приема украсть у иркутян 60 машин на 6 миллионов рублей! Преступников вычислили по камерам видеонаблюдения.

А еще одному вору, 18-летнему парню, «повезло» и того меньше: попался хозяину дома в Иркутске прямо в тот момент, когда перепрятывал его аппараты для майнинга на его же участке. В итоге миллионная кража сорвалась, а преступника передали из рук в руки полиции.

- Как сберечь имущество? Установить охранную сигнализацию, быть внимательными и не оставлять вещи без присмотра, - советуют в МВД.

Судьба спасенного оборудования решается, видимо, в каждом случае отдельно - ведь и сами ограбленные майнеры, как мы уже писали, могут оказаться нелегалами.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Аферисты не дремлют

Мошенники тоже пытаются поживиться на страсти к майнингу.

"Продаем оборудование для добычи криптовалюты!" - на такое объявление в интернете недавно наткнулась 32-летняя фармацевт из Ангарска.

- Надо брать, пока не раскупили, - решила, видимо, сибирячка, и быстренько связалась с "интернет-магазином" в мессенджере.

Отправила за пять несуществующих аппаратов 339 тысяч рублей на частную карту, а "продавцы" уже пропали с горизонта. Пришлось идти в полицию.