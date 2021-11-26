Многодетная сибирячка победила рак и стала звездой соцсетей

Софья Юшкина из Иркутска уже забыла о болезни. Фото: личный архив Софьи Юшкиной.

«Софья, у вас рак шейки матки. Нужно срочно начинать лечение, стадия начальная, шанс на выздоровление есть». От слов врачей, что прозвучали в феврале 2019 года, у медсестры из Иркутска Софьи Юшкиной помутнело в глазах. Ободряющие слова онкологов о возможном излечении не успокоили женщину. Ведь всего за полгода до того, как услышать страшный диагноз самой, от рака умер отец Софьи. Здоровый мужчина «сгорел» буквально за два месяца…

ДИАГНОЗ - НЕ ПРИГОВОР

- Стало страшно не только за себя, но и за семью, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» 43-летняя Софья Юшкина. – С мужем воспитываем четырех детей – двух мальчиков и двух девочек. Ради них и сумела взять себя в руки. Сказала: «Я все смогу! Обязательно справлюсь».

У Софьи большая семья - муж и четверо детей. Фото: личный архив Софьи Юшкиной.

В апреле 2019-го Софья перенесла операцию и курсы гормональной терапии. После этого последовали долгие месяцы постоянных наблюдений. Ровно через полгода, врачи сказали женщине, что рак отступил. И Софья смогла вернуться на работу. Но ненадолго. Весной 2020-го в Приангарье, как и во всей стране, наступила пандемия коронавируса. Из-за только что перенесенной онкологии, Софью перевели на другую работу.

- С пациентами видеться запретили, - продолжает Софья Юшкина. – О ковид-бригадах и вовсе речи не было. Туда меня, конечно, не взяли. Поставили на бумажную работу, приходилось разбираться и с документами в компьютере. Зарплата стала меньше. А летом меня отправили в неоплачиваемый отпуск.

Софья в конкурсе "Ты уникальная". Фото: личный архив Софьи Юшкиной.

НОВЫЕ УВЛЕЧЕНИЯ

Чтобы не сойти с ума от навалившихся проблем, Софья, которая раньше почти не пользовалась соцсетями, с помощью старших детей завела страничку в Интсаграме. Там она начала выставлять посты о своей жизни. Писала о мыслях, переживаниях. Делилась советами о воспитании детей. А еще для поднятия настроения ребятня посоветовала завести новую популярную соцсеть Тик-Ток.

- Мне стало веселее, - говорит Софья. – Я снимала простые юмористические ролики, в которых пела под какие-то голоса, танцевала и просто дурачилась.

В августе 2020-го, устав ждать возвращения на работу, Софья просто уволилась, и официально стала считать себя блогером. Все силы бросила на раскрутку соцсетей. Ведь количество подписчиков начало расти. Последовали и предложения. Софью заметили организаторы конкурса красоты и талантов «Ты уникальная» и предложили поучаствовать.

- Я в недоумении ответила, что мол, вы меня видели? – говорит Софья. - Я же не подхожу под формат таких конкурсов. Вес прибавился после гормонотерапии. Да и возраст уже не тот. На это мне ответили, что внешность не самое важное. И я согласилась. Правда, конкурс так и не состоялся из-за пандемии. Я расстроилась. Если честно, с детства хотела попасть на сцену.

Теперь Софья по-настоящему счастлива. Фото: личный архив Софьи Юшкиной.

ДЕТСКАЯ МЕЧТА ВСЕ-ТАКИ СБЫЛАСЬ

Спустя год организаторы конкурса вновь связались с Софьей и сказали, что в этом году он точно состоится, и позвали на репетиции.

- Готовились мы месяц, - говорит Софья. – С нами проводили мастер-классы по ораторскому мастерству, макияжу, стилю, психологические тренинги. Я и правда оказалась самой старшей участницей и самой не фигуристой. Думала, надо мной все будут смеяться. А оказалось наоборот. Девчонки, узнав мою историю, подбадривали: «Соня, ты такая молодец, мы тобой восхищаемся». У меня впервые в жизни поднялась самооценка.

Выиграть конкурс Софье не удалось. Но жюри настолько понравились артистичные способности многодетной матери, то, с каким драйвом она отплясывала под песни группы Rammstein, что они присвоили ей победу в номинации «Миссис артистичность».

- Детская мечта сбылась! - улыбается Софья. – А ведь некоторые друзья и родные смеялись, мол куда я лезу. Считаю, что я показала всем женщинам, что каждая из них уникальна. Ничего бояться не надо, любые трудности можно преодолеть.

"Мечтай, живи" - новый девиз Софьи. Фото: личный архив Софьи Юшкиной.

МЕЧТАЙ, ЖИВИ!

Сейчас у Софьи Юшковой 22 тысячи подписчиков в Инстаграм и 1600 в Тик-Токе. Но зарабатывать на соцсетях пока не получается. В основном рекламу ей предлагают бартером, поэтому женщина уже раздумывает над тем, чтобы подписать контракт с каким-нибудь агентством. Зато у женщины куча предложений. Недавно она снялась в короткометражном фильме. А в декабре начнет борьбу за победу в другом женском конкурсе «Superwoman».

- Несмотря на то, что я до сих пор прохожу обследования, о болезни уже забыла. – заключает Софья. – У меня появилось много энергии, меня тянет на сцену, хочу сниматься в кино, участвовать в конкурсах, путешествовать. Еще получаю новое образование психолога. Мой новый девиз по жизни: «Мечтай, живи!».