Танцевали вальс на дне озера. Фридайверы сыграли подводную свадьбу на Байкале. Фото: личный архив.

Невеста обнимает жениха, а он осторожно поднимает ее на руки и кружит, кружит… Но не по залу в ЗАГСе, а на дне Байкала! Да-да, вы не ослышались. В красивую дату 21.11.21 под водой озера сыграли свадьбу иркутские фридайверы Наталья Черных и Дмитрий Соколов.

- Свадебное платье поверх моего гидрокостюма не налезло, поэтому надела сарафан - в воде выглядит красиво. Правда, фата все время отлетала, и терялась в глубинах, - смеется невеста.

О такой свадьбе влюбленные мечтали давно. Вода их и свела: в 2018 году Наталья пришла на мастер-класс в бассейн (решила вспомнить юность, когда занималась подводным плаванием), и там ее приметил инструктор по фридайвингу Дмитрий. Познакомиться не успели, но позже он перезвонил.

- Предложил заняться фридайвингом. Я о таком спорте даже не слышала и отказалась. Упрямилась долго, Диме пришлось звонить не раз, - с улыбкой вспоминает Наталья.

Наталья Черных и Дмитрий Соколов выбрали красивую дату 21.11.21. Фото: личный архив.

А когда, наконец, пришла на занятия, в прямом смысле слова окунулась в новое увлечение с головой.

- Дима заново открывал мне завораживающий подводный мир с его неспешностью, тишиной и покоем, и я постепенно превращалась в амфибию - такую же, как он сам, - продолжает сибирячка.

Так и влюбились друг в друга. Месяц назад Дмитрий сюрпризом привез ее к ЗАГСу - подавать заявление. Пара расписалась и сыграла классическую свадьбу в морском стиле 6 ноября, а уже подводную, о которой мечталось, - спустя три недели. Температура воды в Байкале, кстати, была всего +4 градуса, а на поверхности и вовсе -7. Но фридайверы - люди закаленные!

- Байкал радовал солнцем и спокойной гладью. Дима огласил сценарий: ныряем по команде, мы с ним кружимся по часовой стрелке вокруг троса, фридайверы - против часовой в хороводе, - рассказывает Наталья. - Куда там! Как давай все кружиться, у кого юбка отлетела (ее подруги тоже были в сарафанах поверх гидрокостюмов - Ред.), у кого на сколько дыхания хватило, кто на какой глубине... Поныряв, часть группы отправилась вплавь до Шаман-камня. Покачались на волнах, вернулись и пошли в баню. А потом шашлыки, торт, посиделки. Весело!

Температура воды в Байкале, кстати, была всего +4 градуса, а на поверхности и вовсе -7. Но фридайверы - люди закаленные!