Эксперты Superjob сравнили, на что рассчитывают на пенсии жители Иркутска и Новосибирска. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как собираются жить на пенсии жители России? Самые высокие пенсионные ожидания — в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске, самые скромные — в Кирове и Ижевске, такие выводы сделал исследовательский центр портала Superjob.ru, проведя опрос в крупных городах страны. А в Сибири? Что касается достойной пенсии, то если в Москве таковой считают 48 тысяч рублей, то в Красноярске, Иркутске и Новосибирске согласны и на 42 -43 тысячи. Но это, конечно, в идеале. В реальности и зарплата не у каждого такая. Поэтому гораздо интереснее другой вопрос - а на что жить в 60+?

В ответах на эти вопросы все зависит от ...возраста и жизненного опыта.

- Для молодежи возраст выхода на пенсию кажется еще очень далеким: россияне до 24 лет сейчас чаще думают, что смогут положиться на государственную пенсию, - отмечают аналитики. -Те, кому от 25 до 44 лет чаще говорят, что рассчитывают продолжать трудиться и получать зарплату. Среди людей старше 45-ти поровну тех, кто рассчитывает жить на пенсию и трудовые доходы (по 30%).

Кстати, молодежь оказалась и самой "нежадной". По мнению 20-летних, и 36 тысяч в месяц вполне хватит на расходы в старости. Видимо, тут расчет прост - а на что тратить-то? Сиди дома и смотри телевизор. Сами люди в возрасте с этим не согласны, но и тут все зависит от зарплат - кто мало получает на основной работе сегодня ( меньше 30 тысяч) считает идеальной пенсию в 37 тысяч рублей. А вот высокооплачиваемые сибиряки, зарабатывая по 80, понимают, что и 45 тысяч -это уже более чем хорошо.

- Иркутск — на втором месте среди российских городов по количеству жителей, планирующих работать на пенсии -39% ( а на первом - Барнаул с его невысокими зарплатами - авт.), - уточняет Superjob.ru, - Плюс 23% рассчитывают на государственную пенсию в качестве основного источника дохода, 10% — на личные сбережения.

Еще пару лет назад энтузиастов, которые готовы были продолжить работу после 60, было только 27%. Уменьшился и оптимизм по поводу накоплений, в 2019 году на них надеялись 15%. Около 4% рассчитывают не на себя, а на то, что дети не оставят, будут помогать. Но их число меньше, чем тех, кто вложился в НПФ (6%), а также предполагает, что доход принесет дача или сдача жилья в аренду.

А как у соседей по Сибири? Довольно много тех, кто привык рассчитывать на себя, в Кемерове - работать на пенсии собираются 37%. В Красноярске таких меньше - 33%, а в Новосибирске - еще меньше - 31%. Зато в Новосибирске 15% считают, что им хватит накоплений, в Красноярске таких -13%. В соседнем крае больше нашего рассчитывают на поддержку от государства - каждый четвертый. А вот в столице Сибири таких, наоборот, мало - 19%. Интересно при этом, что на Оби мало и тех, кто перекладывает надежды на достойную старость на детей - таких 1%. А на что тогда надеются? А как получится, ни на что конкретное.