В минздраве рассказали, что Иркутская область вышла на плато по заболеваемости коронавирусом

Минздрав Иркутской области заявил о выходе региона на плато по заболеваемости COVID-19 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутская область вышла на плато по заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил начальник эпидемиологического отдела министерства здравоохранения Приангарья Андрей Секунда во время прямого эфира в соцсетях.

- Текущая санэпидобстановка в регионе оставляет желать лучшего, на сегодняшний день у нас зарегистрировано 597 новых выявленных случаев заражения, мы находимся на плато высоких показателей, которые, к сожалению, не дают нам оптимистических прогнозов, - рассказал Андрей Секунда. – Тем не менее, рост заболеваемости замедляется, что вселяет определенного рода надежды. В Иркутской области в эпидемический процесс вовлечены все территории, все муниципальные образования.

Андрей Секунда во время прямого эфира также отметил, что в регионе болеют также и дети всех возрастов.

- Часто ковидные инфекции прячутся под маской ОРВИ и ОРЗ, - добавил специалист. – Мы призываем вас не заниматься самолечением, обращаться к докторам.

В прямом эфире также участвовал профессор, заведующий кафедрой эпидемиологии Иркутского государственного медицинского университета Александр Ботвинкин. Большую часть своей жизни он работал вирусологом.

- Сегодняшняя ситуация в мире и правительством нашей страны оценивается, как чрезвычайная ситуация эпидемиологического характера, - поделился Александр Ботвинкин.

– Потери очень велики, более пяти миллионов человек погибли в мире. Наша страна потеряла более 250 тысяч человек. Пандемия продолжается, идет война между людьми и вирусами.

Профессор считает, что лучшим оружием против вирусов является вакцина. Новые вакцины от коронавируса созданы на основе технологий, которые были разработаны раньше, этим объясняются короткие сроки создания препаратов не только в нашей стране, но и мире. И по данным Ботвинкина, они досконально изучены - прошли доклинические и клинические испытания, эффективны и безопасны.

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