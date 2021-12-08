АНХК стала лауреатом Всероссийского конкурса «Надежный партнер - Экология»

АНХК стремится максимально снижать воздействие на окружающую среду и повышать экологичность производства. Фото предоставлены АО «Ангарская нефтехимическая компания».

Ангарская нефтехимическая компания стала лауреатом III Всероссийского конкурса «Надежный партнер - Экология». Дипломом отмечен проект по улучшению свойств маловязкого судового топлива в номинации «Лучший перспективный проект и разработка». Речь идет о судовом арктическом топливе ТМС-А-Эко, которое не застывает при температуре до -50 градусов.

- Мы разработали технологию производства экологически чистого судового топлива с низким содержанием серы и полициклических ароматических углеводородов, - рассказывает заместитель начальника испытательного центра - управления контроля качества АНХК Игорь Кузора. - Его характеристики позволят снизить нагрузку по загрязнению атмосферы судами и достичь стратегической цели по освоению Арктики с сохранением ее экосистемы.

Ангарская нефтехимическая компания намерена обеспечивать улучшенным, более экологичным и качественным топливом все северные территории и другие регионы России.

- Забота об окружающей среде - одно из приоритетных направлений деятельности нашей компании, - отмечает начальник отдела охраны окружающей среды АНХК Павел Суворов. - В 2021 году мы инвестировали средства в несколько крупных проектов, цель которых - снижение воздействия на атмосферный воздух, повышение качества очистки сточных вод, уменьшение образования отходов.

Сотрудники предприятия каждый год участвуют в эко-акциях. Например, в мае 2021-го ангарские нефтехимики дружно собрали 55 тонн мусора во время Всероссийского субботника «Зеленая весна». В сентябре в честь Дня работников нефтяной и газовой промышленности высадили в Ангарске около 200 саженцев сирени, тополя и рябины, а в октябре убрали около 240 килограммов мусора с берегов Байкала. Кроме того, за последние несколько лет благодаря АНХК в Братское водохранилище выпустили 30 тысяч мальков ценной промысловой рыбы семейства сиговых.

Неудивительно, что Ангарская нефтехимическая компания не раз получала награды самого высокого уровня за активную экологическую деятельность. Так, в 2019 году предприятие победило в XV Всероссийском конкурсе «Лидер природоохранной деятельности» в номинации «Лучшее экологически ответственное градообразующее предприятие». А в 2020-м АНХК стала лауреатом II Всероссийского конкурса «Надежный партнер - Экология» в номинации «Лучший проект, реализованный в области переработки вторичного сырья».

Этот конкурс проводится в помощь нацпроекту «Экология», чтобы определять самые успешные и эффективные разработки в регионах, а затем внедрять их по всей стране. И то, что ангарских нефтехимиков уже второй раз отметили на таком высоком уровне, еще раз подтверждает значимость действий АНХК по сохранению окружающей среды.

Отметим, что в этом году награждение в конкурсе «Надежный партнер - Экология» состоялось в формате видеоконференции на площадке Совета Федерации. Победителей выбрали в 27 номинациях. В торжественной церемонии участвовали представители федеральной и региональной власти, Российского экологического общества, ученые и эксперты.

СПРАВКА «КП»

АО «Ангарская нефтехимическая компания», дочернее общество НК «Роснефть», - это предприятие-лидер Восточной Сибири по производству нефтепродуктов и нефтехимии.

Компания выпускает более 270 наименований продукции: бензин для автомобилей, дизельное топливо, масло, битум, топливо для реактивных двигателей, бутиловый спирт, серную кислоту и так далее.