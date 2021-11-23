Около 400 пациентов вылечились от COVID-19 в новом госпитале в Усть-Куте. Фото: пресс-служба ИНК

Почти полгода прошло с открытия в Усть-Куте больничного блока для лечения больных коронавирусом, построенного при поддержке Иркутской нефтяной компании. За это время по данным на 22 ноября, опасную болезнь в госпитале победили около 400 пациентов.

- Сейчас занято 44 места, свободный коечный фонд составляет 20%, – рассказал главный врач Усть-Кутской районной больницы Александр Енговатых. - Первых пациентов начали принимать в июле 2021 года. Из-за пандемии госпитализируем только инфицированных коронавирусом. После того, как пандемия отступит, здесь будут лечить и от других болезней.

Фото: пресс-служба ИНК

А теперь немного о самом госпитале. В нем 60 мест, палаты рассчитаны на одного или двух человек, в каждой есть отдельный санузел, душевая кабина и телевизор. Жизненно важно для пациентов то, что каждой койке подается кислород – в корпусе имеется современное оборудование и своя кислородная станция. Также в медблоке оборудованы три реанимационных палаты на 6 койко-мест для лечения «тяжелых» больных COVID-19. Для безопасности в здании оборудована вентиляция с обеззараживанием и пункт для дезинфекции машин, также есть система связи для врачей.

Всего на строительство и оснащение корпуса потребовалось 532 млн рублей.

Как еще ИНК помогает территориям

С самого начала пандемии Иркутская нефтяная компания активно поддерживает города и районы, в которых работает. Так, в Усть-Куте, помимо открытия ковидного госпиталя, компания профинансировала проект реконструкции основного корпуса районной больницы. Для местных жителей это очень важно.

Фото: пресс-служба ИНК

Но и это не все. ИНК приобретала для медучреждений Усть-Кута и Иркутска необходимое для борьбы с опасной инфекцией оборудование. Это аппараты искусственной вентиляции легких, кислородные концентраторы, бронхоскопы и мини-лаборатории для быстрой диагностики ковида, а еще лекарства для зараженных коронавирусом и средства защиты для врачей - маски, респираторы, специальные костюмы, бахилы. Осенью прошлого года компания также выделяла транспорт, чтобы медикам было удобнее навещать пациентов.Кроме того, благодаря ИНК в северном городе отремонтировали томографическое рентгеновское КТР и купили рециркуляры для местного промышленного техникума.

Фото: пресс-служба ИНК

А лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Приангарья в этом году компания выделила деньги на новые компьютеры.

Добавим, что в прошлом году благотворительный фонд Марины Седых в числе первых в стране инициировал программы реабилитации для переболевших COVID-19 в средней или тяжелой форме. Свыше 260 жителей Усть-Кутского района уже прошли обследование и восстановление. Помогают таким образом и работникам ИНК.

Фото: пресс-служба ИНК

- Финансирование, направленное на поддержку здравоохранения и территорий присутствия, составило более 700 млн рублей. Помощь врачам и жителям региона будет продолжаться, - отметили в Иркутской нефтяной компании.