Иркутскстат показал, в каких отраслях на самом деле высокие зарплаты в Иркутской области. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В среднем зарплата в Иркутской области, по последним данным Иркутскстата, составила 52 915 рублей. Тут важно понимать - статистика привела сумму, которую начислили предприятия и фирмы в сентябре 2021 года. Кстати, за год она выросла на 10, 2%. Конечно, реальная получка будет ниже - с этой суммы полагается еще удержать налог. Ну и, наконец, в разных отраслях она тоже разная. Рассказываем, в какой профессии и на сколько можно рассчитывать.

Добыча полезных ископаемых

Эта отрасль по традиции в топе по зарплатам, и на соответствующие факультеты в университетах самый высокий конкурс - идут за зарплатами и перспективами. Это разумно. Зарплата в отрасли колеблется от месяца к месяцу, но сейчас люди, которые работают в суровых условиях Севера, зарабатывают 99, 7 тысяч рублей в месяц.

А где больше? Больше на добыче нефти и газа - 135 тысяч рублей. Работа на золотых рудниках и в артелях приносит немного, но все-таки меньше -101, 1 тысячу целковых. На железорудном месторождении заплатят 93, 5 тысячи, а на добыче угля - 57, 7 тысяч рублей в месяц. Разница есть.

Финансы и страхование

На втором месте по доходам - традиционно те, кто умеет деньги считать. Здесь обычная зарплата - 68, 5 тысяч рублей. Представителям других сфер об этом приходится только мечтать. Однако и здесь есть неравенство в доходах, и зависит оно не только от должности. Больше всего получают те, кто заботится о накоплениях, которые сибиряки передали в негосударственные пенсионные фонды - 81, 7 тысяч рублей В банках получка поменьше - 74, 4 тысячи рублей. а в страховании - еще скромнее - 56, 6 тысяч рублей в месяц. Но тоже немало.

Энергетики

Энергетики традиционно в топ-5 по зарплатам. Но к сентябрю они прочно утвердились в тройке лидеров со средним доходом 64, 5 тысяч рублей. Но, конечно, и здесь не все однозначно. Те, кто связан непосредственно с производством электроэнергии, может рассчитывать на 75, 6 тысяч рублей в день зарплаты, а те, кто ею обеспечивает, получают поменьше. Самые низкооплачиваемые здесь те, кто распределяет газ, их доход всего 31, 7 тысяч рублей.

Строительство и госуправление

В строительстве - острая нехватка кадров. Настолько острая, что зарплаты резко выросли и теперь могут сравниться с теми, что получают в госуправлении. И там, и там доход - 62, 5 тысяч рублей. Опять же в среднем. Те, кто возводит будущие дома, претендуют на 58, 5 тысяч в месяц. Кажется, не так и много. Но год назад им платили на 72% (!!!) меньше. Больше доход у тех, кто занят проведением инженерных сетей - 78, 5 тысяч рублей в месяц ( рост почти на треть).Более стабилен доход у дорожников - 62, 3 тысячи ежемесячно, здесь рост на 10%. А что управленцы? Здесь доход стабилен, в среднем 61-62 тысячи рублей.

Где еще хорошо платят

Неплохой доход у транспортников - в среднем 59, 3 тысячи рублей. Здесь больше всего заработок у летчиков -97, 6 тысяч рублей и на трубопроводах ( тоже относится к этой сфере) - 92, 1 тысяча рублей. Машинисты поездов получают по 77, 6 и 67, 6 тысяч, при этом на грузовом транспорте тратят больше. А обычные водители - 33 тысячи рублей.

В информации и связи доход -55, 4 тысячи рублей, но это за счет IT-технологий, в этой сфере получают около 60 тысяч, а в издательском бизнесе - около 30 тысяч рублей. Разница существенная, поэтому, претендуя на работу в какой-то сфере, стоит сначала выяснить этот момент, а потом уже требовать высокую оплату.