«Правильный выбор»: «Комсомолка» провела дегустацию местных продуктов, а эксперты проверили их безопасность и натуральность

«Комсомолка» провела дегустацию местных продуктов, а эксперты проверили их безопасность и натуральность. Фото: архив "КП"

Сочные позы и бифштексы, куриные и рыбные котлетки, пельмени, зажаристая курочка, нежные сырники со сметаной, блинчики и творог - стол ломится от угощений, и все это вкусное, натуральное, из свежих местных продуктов!

В международный День качества «Комсомольская правда» провела мероприятие «Правильный выбор». Это стало кульминацией большого спецпроекта. Сначала мы подробно рассказывали об известных производителях Приангарья, далее наши читатели выбирали любимые товары этих брендов. В итоге самые популярные продукты эксперты центров стандартизации и метрологии Росстандарта в Иркутской области оценили на безопасность и качество. Вот основные параметры, которые проверяли специалисты:

Фото: архив "КП"

1. Наименование - качественный товар, это, например, не «молочный продукт», а «молоко».

2. Состав - в нем не должно быть искусственных добавок.

3. Нормативный документ - ГОСТ или ТУ - в соответствии с которым изготовлен продукт.

4. Срок годности.

5. Знак ЕАС - подтверждение безопасности товара.

Фото: архив "КП"

Затем одобренные экспертами продукты (а строгую проверку прошли все!) мы готовили и дружно пробовали в кулинарной студии «Анетти».

Фото: архив "КП"

Добавим, что всех участников жители Иркутской области много лет знают и любят. А теперь можно взглянуть на эти марки по-новому и убедиться, что доверяем им не зря.

Фото: архив "КП"

*Мероприятие прошло на covid-free площадке.