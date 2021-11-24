Активный гражданин: Надежда Зыкова высаживает с единомышленниками красивую клумбу в центре Иркутска

Надежда Зыкова и члены клуба на выставке представили свой урожай.

«Комсомолка» продолжает проект «Активный гражданин». Разбить клумбу на радость всему двору, подарить домашнюю библиотеку детскому дому или превратить подъезд в произведение искусства - разве это не поступок? Поступок. И о таком должен знать весь город.

- Вот, посмотрите, это наши группы в Вайбере, в них в общей сложности более трех тысяч участников, - показывает экран смартфона Надежда Зыкова, руководитель клуба, который носит высокое имя знаменитого садовода-популяризатора Августа Карловича Томсона.

И правда, заходим в мессенджер и буквально окунаемся в мир цветущей флоры. Мастера дачных дел делятся советами, как вырастить рассыпчатый картофель или наливные яблочки…

- Из-за пандемии мы сейчас не проводим встречи, но очень много общаемся в виртуальном пространстве, в наших сообществах состоят не только иркутяне, но и садоводы со всей области и даже из других регионов. Географию можно изучать! - продолжает Надежда Федоровна. - Мы с нетерпением ждем лекций, занятий, чтобы как раньше встречаться с единомышленниками…

Клуб имени А.К. Томсона - самый первый в Иркутске. Сначала была создана секция садоводов-опытников, которую в 1961 году организовал Петр Лененков (знаменитый геолог), а в 1981-м секция преобразовалась в клуб благодаря стараниям иркутян Александра Передкова и Марии Дерябиной.

Цель сообщества определена четко: развитие любительского садоводства и огородничества, изучение плодово-ягодных, овощных, лекарственных, декоративных культур, картофеля в различных микроклиматических зонах Иркутской области, испытания новых сортов, обмен опытом и т.д. При этом в сообществе есть как любители (принимают всех желающих), так и профессионалы - более 10 кандидатов наук, агрономы и биологи. Они авторы научных работ, имеют публикации в специализированных журналах. Словом, доверять можно.

- На разных площадках города мы постоянно проводим лекции и мастер-классы, - говорит Надежда Зыкова. - На них делимся опытом, даем советы, рассказываем, какие сорта и саженцы лучше выбирать. И даже на практике учим, как, допустим, прививать растения. Для этого работает Школа прививок плодовых культур. А еще есть Школа виноградорей «Зилга».

- Наш сибирский виноград вкуснее привозного, - уверена руководитель клуба.

Всего же в иркутском сообществе 11 секций. Скажем так, по интересам. Занятия, посещать которые может любой увлеченный дачник, проводятся обычно в ресурсных центрах Иркутска на ул. Литвинова или в актовом зале администрации Правобережного округа на ул. Марата.

- Клуб Томсона всегда был опытнейшей единицей в Союзе садоводов области, мы единственные, кто занимается учетом сортов. У членов нашего клуба только яблонь около 200 на испытании, картофеля более сотни, - подчеркивает Надежда Федоровна. - Каждый сорт тщательно, вплоть до того, что описывается, в каком микроклимате ему расти комфортнее, ведь Иркутск и пригород делится на зоны, а у каждой свой температурный режим и свои условия. Где-то можно получить, например, хороший урожай земляники, а где-то даже и пытаться не стоит. Рекомендации даются строго с научной точки зрения.

А еще садоводы Иркутска обмениваются опытом с соседями, выезжая в другие города и поселки, и активно учувствуют в общегородских событиях. Например, проводят фестиваль садоводов в сквере Кирова, отзываются на экологические акции, например, убираются в саду Томсона во Втором Иркутске. Их стенды всегда яркие и заметные на Агропромышленной выставке в Сибэкспоцентре. И еще одна гордость - клумба, расположенная на пересечении улиц Российская и Марата. Даже в разгар пандемии энтузиасты вышли (разумеется, с соблюдением всех мер безопасности) и с удовольствием высадили цветы, украсив один из уголков города.

И такие начинания, кстати, находят поддержку. Три года подряд клуб получает грант проекта «Миллион на добрые дела».

Вот такая красота появляется каждый год на Российской.

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО

Герои нашего двора, отзовитесь!

Уважаемые читатели, помогите нам! Если рядом с вами есть такие люди, которые скромно, не для почестей и наград, а по велению души делают жизнь вокруг себя ярче и лучше, если вы готовы о них рассказать, звоните в редакцию по телефону 8 (3952)20-80-08. Пароль прост: «Активный гражданин».

Заявки на участие в проекте принимаются до 12 декабря 2021 года. С 13 декабря на сайте irk.kp.ru будет запущено голосование за лучших, завершится оно 26 декабря. Те герои, которые получат больше всего симпатий горожан, станут победителями. Церемония награждения состоится в период с 27 по 30 декабря 2021 года. «Активных граждан» ждут подарки от администрации Иркутска, Общественной палаты Иркутска и «Комсомольской правды». Подробное положение о проекте на сайте irk.kp.ru.