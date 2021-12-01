Экс-начальника ИК-15 подозреваются в получении миллионной взятки в Иркутской области. Фото: СУ СК РФ по Иркутской области

Экс-начальника исправительной колонии-15 в Ангарске подозревают в получении взятки в крупном размере. По данным Следственного комитета Иркутской области, денежные средства в размере миллиона рублей он принял от подчиненного по службе сотрудника еще в то время, когда занимал пост начальника.

Взятка предполагала, что начальник ИК-15 не будет предпринимать мер по увольнению за грубое нарушение трудовой дисциплины передавшего ему деньги.

- Бывший начальник ИК-15 задержан, ходатайство следователей о заключении его под стражу удовлетворено судом, - рассказали КП-Иркутск в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области. – Срок ареста – два месяца.

Напомним, что это уже второе уголовное дело, подозреваемым по которому проходит этот экс-сотрудник исправительной колонии в Ангарске. В сентября отделом по расследованию особо важных дел в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий».

- В ходе предварительного следствия установлено, что в январе 2017 года начальник исправительной колонии, превышая свои должностные полномочия, за счет средств федерального бюджета, выделенных колонии, оплатил проведение лесопатологического обследования, не принадлежащего учреждению лесного участка, - говорят следователи.

Обследование это обошлось бюджету казенного учреждения в 700 000 рублей.

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