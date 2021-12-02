Икра подорожала, а шампанское подешевело. Во сколько обойдется новогодний стол для иркутян Фото: Иван ВИСЛОВ

Скоро праздник, елка, новогодний стол! Оливье, селедочка под шубой, апельсины. Аромат счастья и запах детства - за что мы все и любим главное торжество года. И цены на подготовку к нему кусаются…

Какие продукты стали недоступнее

Иркутскстат озвучил занимательные цифры: среднедушевой денежный доход на жителя Приангарья– 27999 рублей в месяц. Не такая уж большая сумма, согласитесь, особенно при учете, что цены на все растут.

Вот и получается, что сибиряки могут позволить себе меньше некоторых продуктов, чем, например, год назад. Взять, хотя бы, яйца, которые входят в основу рациона. Аналитики подсчитали, что на весь средний доход в 2020 году можно было можно купить 4188 куриных яиц в месяц, а в этом году- только 3716 штук. Разница весомая - 12,7%. Для тех, кто любит каждое утро готовить на завтрак омлет и яичницу, довольно ощутимо.

- Менее доступными стали многие социально значимые продукты: курица, мороженая неразделанная рыба, хлебобулочные изделия из пшеничной муки, гречневая крупа, макароны, чай, капуста, свекла, морковь, огурцы, помидоры, бананы, орехи, маргарин, - перечислили в Иркутскстате. - Но сильнее всего это отразилось на подсолнечном масле, сахаре и картофеле.

Причины подорожания назвали в отделении Банка России по Иркутской области.

- Выросли расходы российских аграриев на удобрения, защиту овощей и упаковку. Из-за сбоев поставок увеличились затраты на поставку импортных тепличных овощей. Все это ускорило годовой рост цен на помидоры и огурцы, - пояснили в Центробанке. - Корма для животных подорожали из-за повышения на мировых рынках стоимости зерна и других компонентов, выросли расходы производителей на ветеринарные препараты, упаковку и транспортировку. Это ускорило рост цен на мясо курицы, свинину, колбасные изделия, молоко и молочную продукцию.

Так, сливочное масло и сметана в Иркутске в октябре оказались самыми дорогими в Сибири - такие данные привел Томскстат.

Хотя аналитики из Иркутска говорят обнадеживающие вещи:определенные продукты в этом году все же стали чуть доступнее (ведь доходы местных жителей, по официальным данным, хоть немного, но подросли). В этом списке, как ни странно,мясо, сливочное масло, молоко, творог, сметана, мука, рис, пшено, яблоки и лимоны.

А что с праздничным меню?

Ближе к концу декабря аналитики, по традиции, обновят таблицы и с новогодними ценами. Но, поскольку иркутяне уже сейчас запасаются нужными продуктами, мы рассчитали по официальным данным на этот период, на какую сумму придется раскошелиться, готовясь отмечать начало года Тигра.

Оказалось, что, даже по самым скромным подсчетам, не сильно шикуя, семье из четырех человек придется потратить не менее 8 тысяч рублей. В прошлом году, кстати, этот чек был куда скромнее – 6,9 тысяч. Но сейчас цены на новогодний стол выросли на 16%.

Больше всего подорожала красная икра – сразу на 38,8%. Это – из списка дорогих продуктов. И, по всей вероятности, к концу года, на ажиотажном спросе, она станет еще недоступнее. В этом году дороги салаты с помидорами и огурцами – уже сейчас овощи обходятся дороже на 28-39%.

Это касается и любимых салатов. Так, ингредиенты для оливье за год подорожали на 9,7% и теперь любимый салат стоит 389,7 рубля. А селедка под шубой поднялась в цене на 12,6% и теперь за это блюдо вы отдадите 203,4 рубля.

И увы, цены вырастут еще. Поэтому, следуя примеру экономных горожан, думайте, что взять заранее, и на чем помогут сэкономить скидки и акции.

Фото: Алла ОВЧИННИКОВА.

КСТАТИ

Меньше откладываем, больше тратим

В Иркутскстате говорят, что по сравнению с 2020 годом мы стали меньше сберегать и больше тратить. На что конкретно растут расходы? На продукты, вещи, услуги и на недвижимость. Доля сбережений уменьшилась втрое, а долги по кредитам с начала года выросли на четверть.