Торжественное открытие главной елки Иркутска отменили

В этом году также не будут заливать большую горку в сквере Кирова. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске сейчас больше напоминает весну – ни сугробов, ни морозов. А настроение все равно предновогоднее. Вот и главная площадь города, сквер Кирова, уже преображается к празднику. Совсем скоро засверкает огнями!

СНЕЖНОЕ ЦАРСТВО ЗАСВЕРКАЕТ ОГНЯМИ К 20 ДЕКАБРЯ

В сквере Кирова уже установили 25-метровую елку. Осталось только нарядить ее игрушками и гирляндами. Параллельно в дело включаются ледовых дел мастера. 120 кубических метров прозрачного материала для новогодних скульптур заготовили.

- Мастерам-художникам придется трудиться пока по вечерам, так как днем не позволяет погода. Из-за нее и к работе приступили только 3 декабря, - рассказывают "КП"-"Иркутск" в городской администрации. – Лед приходится накрывать специальным материалом, чтобы не таял. Городок должен быть готов к 20 декабря, если только погода снова не внесет коррективы.

Тематика городка в сквере нынче – произведения Александра Пушкина и русские народные сказки. Всего установят 30 скульптур, таких как как Конек-горбунок, Жар-птица, Емеля с щукой, Водяной, Лиса и Колобок предстанут перед нами с человеческий рост. А Царевна-лягушка и Баба Яга будут миниатюрные, для самых маленьких иркутян. Кстати, и малыши, и взрослые смогут устроить в снежном царстве фотосессию - на ледяном троне, на печи из сказки «По щучьему велению», или на санях и за письменным столом.

Все композиции дополнят символами и главными цифрами наступающего года изо льда – 2022. Уже скоро городок засветиться всеми цветами радуги.

- А вот большую горку строить не планируем, - продолжают в администрации. – Решение приняли на заседании санитарно-противоэпидемиологической комиссии.

И торжественного открытия главной городской елки с концертом, песнями и плясками, как это было раньше, тоже, увы, не ждем. До последнего решение этого вопроса откладывали из-за пандемии, но теперь можно сказать наверняка – отменяется.

Корты в Иркутске обещают залить к 5 декабря. Фото: администрация Иркутска.

САМЫЙ МАССОВЫЙ КАТОК НА ОСТРОВЕ КОННЫЙ

Еще одно место, где вскоре все будет все говорить, что скоро Новый год – остров Конный. Там, как и в сквере Кирова, появится свой ледовый городок со сказочными персонажами: богатырем Ильей Муромцем, Дедом Морозом и Снегурочкой. В центре установят елку. Но у Конного есть своя фишка: здесь уже начали заливать самый массовый в городе каток. Но его открытию мешает опять же погода. Предварительно оно запланировано на 5 декабря.

Кстати, еще одна важная информация для любителей покататься на коньках, и поиграть в хоккей. В Иркутске заливают лед на 25 дворовых кортах. За каждым обещают тщательно следить всю зиму. Их будут регулярно чистить от снега и заливать снова, как только понадобится. Да, здесь будут тренироваться детские секции по хоккею с мячом и с шайбой. Но когда лед будет свободен, покататься здесь могут все желающие.

А В ЭТО ВРЕМЯ

КОГДА ОТКРОЮТСЯ ЕЛОЧНЫЕ БАЗАРЫ

Еще одно напоминание о Новом годе – это дивный аромат хвои от живой елки. Да, сейчас, торговые центры переполнены искусственными аналогами главного атрибута на любой вкус, но многие сибиряки по сей день предпочитают устанавливать дома именно живое дерево. Уже на днях станет известно, когда в Иркутске откроются елочные базары. Здесь особых сюрпризов ждать не стоит: они начинают работать обычно с 18 по 20 декабря в разных округах города.

КСТАТИ

ПОЧЕМ ИСКУССТВЕННАЯ КРАСАВИЦА, ИГРУШКИ И ГИРЛЯНДЫ?

Как отметили аналитики портала Авито, в этом году по сравнению с прошлым цена на искусственную ель выросла на 7%. В преддверии 31 декабря ее можно купить в среднем за 1500 рублей. Несмотря на это в Иркутске спрос на искусственные ели увеличился в 2 раза. Средняя стоимость новогоднего дерева в нашем городе 4200 рублей.

Что касается игрушек, их средняя стоимость и вовсе выросла на 25%. А между тем иркутяне стали искать украшения для елки на 46% чаще, чем в прошлом году. Приобрести украшения и звезду на елку на сайте можно в среднем за 250 рублей и 1200 рублей соответственно. Что касается гирлянд, то на них спрос вырос на 20%. Средняя стоимость огоньков - 800 рублей, а мишуры – 200 рублей. Главный символ нового года, мягкую игрушку тигра, можно купить в подарок за 800 рублей.

КОНКРЕТНО

АДРЕСА КАТКОВ В ИРКУТСКЕ

Правобережный округ: переулок Мопра, 6; мкр. Зеленый, 30 (Детская спортивная площадка); мкр. Топкинский, 10; ул. 5-й Армии, 69.

Свердловский округ: мкр. Первомайский, 76; мкр. Университетский, 87; мкр. Университетский, 95; ул. 4-я Железнодорожная, 44; бул. Рябикова, 21-а; ул. Жуковского, 21.

Октябрьский округ: ул. Лопатина, 51; ул. Байкальская, 190; ул. Байкальская, 312; ул. Советская, 176; пр. Маршала Жукова, 26; бул. Постышева, 20; ул. Пискунова, 102.

Ленинский округ: ул. Украинская, 3; ул. Сиб. Партизан, 9; ул. Тельмана, 53; ст. Батарейная, ул. Центральная, 15; ст. Батарейная 2-й военный городок, 16; 18, ул. Баумана, 176; ул. Мичурина, 8, мкр. Березовый,105.