Кедровая бочка, целебные травы, массаж и чай - вот рецепт избавления от многих болезней

Фитоцентр город Саянск. Фото: архив компании

А вы когда-нибудь пробовали прогреться в фитобочке? Это отличный способ защитить себя от разных недугов, повысить иммунитет и наполниться жизненной энергией! Пройти уникальную процедуру можно в Саянске, где работает единственный на всю Иркутскую область филиал хакасского фитоцентра «Прасковья». Здесь поправили здоровье уже больше восьми тысяч человек.

- Секрет прост: лечит не сама бочка, а правильно подобранные травы, бальзамы и настои, - рассказывают в центре. - Мы используем только сертифицированные сборы, полученные на экологически чистых просторах Хакасии. В этом залог эффективного лечения многих заболеваний.

Итак, когда рекомендован фитожар? В том случае, если вам, например, нужно укрепить иммунитет, восстановиться после инфекций или травм, почистить организм от шлаков и токсинов, подлечить пищеварение, сердечно-сосудистую, дыхательную или нервную системы. А еще это поможет похудеть, снять стресс и даже омолодить кожу!

- Если сомневаетесь, будет ли вам полезна фитобочка, - обращайтесь к нам. Квалифицированные медики проконсультируют вас и помогут подобрать подходящие целебные травы, - говорят в «Прасковье». - Кстати, курс фитобочки можно дополнить лечебным, расслабляющим или корректирующим массажем, иглорефлексотерапией, гирудотерапией, карбокситерапией и другими процедурами.

А теперь расскажем подробнее о нескольких направлениях.

Фитоцентр в Хакассии село Черное Озеро. Фото: архив компании

Избавляемся от боли в суставах

Если замучила боль в суставах, то такая сауна - ваше спасение. Авторская программа лечения разработана так, чтобы эффективно снимать воспаления и нормализовывать структуру межпозвонковых дисков. Поэтому фитожару отлично поддаются такие болезни, как полиартрит, артроз, радикулит, остеохондроз и даже межпозвонковая грыжа.

Но бочка - это лишь первый шаг к выздоровлению. После прогревания вам сделают массаж позвоночника, втирая травяные составы, которые улучшают микроциркуляцию крови, снимают боли и отечность.

- Практика показала, что фитожару хорошо поддаются коленные артрозы. После двух курсов процедур останавливается прогрессирование ревматоидного и инфекционного полиартрита, - перечисляют специалисты центра и напоминают, что один из лучших способов предотвратить проблемы с костно-мышечной системой - дозированные физические нагрузки.

Восстанавливаемся после COVID-19

Коронавирус повышает свертываемость крови и увеличивает риск тромбоза, поэтому для тех, кто перенес инфекцию, «Прасковья» предлагает фитосборы «Антикоагулянтный» и «Кроветворный, кровоочистительный», которые эффективно очищают кровь и сосуды.

- Вы сможете быстрее вернуться к привычному образу жизни, ведь в нашем арсенале - запатентованная методика и фирменные фитосборы и вытяжки, - уверяют в фитоцентре.

Метод пароконцентрата подходит не только для профилактики и восстановления после ОРВИ, пневмонии и COVID-19, но также и для борьбы с бронхиальной астмой, хронической пневмонией и бронхитом. Пока вы находитесь в кедровой бочке, отдыхаете и наслаждаетесь целебным паром, у вас усиливается капиллярный кровоток, стимулируется работа дыхательного центра. Пациенты замечают, что во время процедуры начинают дышать гораздо чаще и глубже. Важно, что целебный эффект сохраняется и после фитосауны: организм уже настроен на саморегуляцию и восстановление.

Когда интенсивное потоотделение прекратится, вы попадете в руки опытного массажиста, а затем сможете попить полезный травяной чай.

- Результат - ремиссия хронических заболеваний, повышение жизненного тонуса и работоспособности, ослабление стресса, - говорят в «Прасковье».

Укрепляем иммунитет

В пандемию особенно важно заботиться о своем здоровье и поддерживать иммунитет. Кедровая бочка в этом поможет. Пар высокой насыщенности, в котором сконцентрирована вытяжка более 40 лекарственных растений, благоприятно воздействует на организм.

- Стимулируются обменные процессы, усиливается микроциркуляция, - рассказывают специалисты. - Повышается выносливость и сопротивляемость к респираторным и вирусным заболеваниям.

Обильное потоотделение выводит токсины и шлаки, очищает ткани и клетки. Лечебный массаж также способствует укреплению иммунной системы: снимает боль, усталость и нервное напряжение, улучшает кровообращение, делает сон крепче. А еще иммунитет стимулируют фирменный бальзам фитоцентра и специальный чай.

Фото: архив компании

ВАЖНО

Когда нельзя посещать фитоцентр

Необходима консультация специалиста, так как для процедур в фитоцентре имеются противопоказания: тромбофлебит, аневризмы аорты и сердца, мерцательная аритмия, гипертония 3-й степени, эпилепсия, шизофрения и другие психические заболевания, онкология, склонность к кровотечениям, аллергическим отекам, частым обморокам, а также беременность, острые инфекционные заболевания, тяжелые формы сердечной и сосудистой недостаточности, наличие кардиостимулятора.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Приводите детей и внуков

Фитобочка разрешена даже малышам. Эта процедура полезна, если ребенок часто простужается, отстает в физическом развитии, имеет спортивные травмы или перегрузки, страдает нарушением осанки и сколиозом. Отметим, что дети младше 5 лет проходят процедуры вместе с родителями.

КОНКРЕТНО

Наши контакты

Областной фитоцентр «Прасковья»

Саянск, мкр-н Юбилейный, дом 7

8-901-666-33-12

Ежедневно с 9.00 до 21.00

Для иногородних - гостевой дом «Прасковья»

8-964-801-45-22

Центр здоровья и красоты

Саянск, мкр-н Юбилейный, дом 14

8-964-654-32-22

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