Семья астрономов-любителей из Иркутска сделала снимок самой яркой кометы 2021 года.Фото: личный архив семьи Шевцовых

- Эта комета точно отличается от остальных - двигаясь на огромной скорости, она становится ярче с каждым днем, - рассказала корреспонденту «КП-Иркутск» иркутянка Юлия Шевцова, которой удалось сделать снимок C/2021 A1 или Кометы Леонарда – возможно, самой яркой хвостатой звезды этого года. Юлия и Валерий Шевцовы – астрономы любители. 40-летняя сибирячка с юности обожает наблюдения за звездным небом, в чем ее поддерживает супруг. Так, в один из вечеров пара, прихватив телескоп и зеркальный фотоаппарат, выехала на Голоустненский тракт, чтобы своими глазами увидеть уникальное небесное тело.

Чтобы увидеть комету, астрономы выезжают за город и запасаются терпением. Фото: личный архив семьи Шевцовых

- Охотиться за кометой было непросто — она невысоко над горизонтом и поднимается во второй половине ночи, - поделилась иркутянка Юлия Шевцова. – За 50 минут наблюдений мы сделали 100 кадров, из которых сложили видео. А статичное изображение кометы сделано сложением семи кадров.

Комета Леонарда с каждым днем становится все ярче. Фото: личный архив семьи Шевцовых

Сегодня увидеть «хвостатую» невооруженным глазом пока невозможно, но она продолжает набирать скорость и по прогнозам, уже в декабре покажется во всей красе.

- По мере приближения к Солнцу её яркость увеличивается, и по расчётам, может достигнуть 4-й звёздной величины — тогда при хороших условиях на тёмном загородном небе её можно будет увидеть и без телескопа, — поделился с корреспондентом «КП»-Иркутск» директор Иркутского планетария, председатель Иркутского регионального астрономического общества Павел Никифоров

В небе над Иркутском астрономы будут наблюдать Комету Леонарда ночью со 2 на 3 декабря. Примерно в три-четыре часа с помощью телескопа можно будет увидеть, как космическая скиталица пролетит недалеко от красивого шарового звёздного скопления М3 в созвездии Гончих Псов, а затем перейдёт в созвездие Волопаса.

Ожидается, что ближе всего уникальная хвостатая звезда подойдет к Земле 12 декабря, тогда расстояние между ними уменьшится до 35 миллионов километров. В эту ночь желающим увидеть хвост ярчайшей кометы 2021 года нужно будет смотреть в сторону созвездий Гончие Псы, Волопас, Змея, Геркулес и Змееносец.

После того, как в январе следующего года комета пройдет на минимальном расстоянии от Солнца, её навсегда выбросит из Солнечной системы.

Справка КП

Впервые о Комете Леонарда мир узнал 3 января 2021 года. Ее первооткрывателем стал американский астроном Грегори Дж. Леонард. Тогда «хвостатая» находилась на расстоянии 750 миллионов километров от Солнца, а спустя почти год комета находится примерно в 140 миллионах километров от Солнца и в 83 миллионах километров от Земли.