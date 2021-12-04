Рабочий погиб во время взрывных работ на руднике в Бурятии Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Бурятии во время взрывных работ на руднике «Владимирский» забой «Восстающая» погиб рабочий. Сообщение о двух пострадавших поступило 4 декабря в центр управления в кризисных ситуациях.

- По предварительном данным, в ночь с 3 на 4 декабря проводились плановые взрывные работы, в непроветренный забой спустились 4 работника, - рассказали корреспонденту «КП»-Иркутск» в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии. - В результате 2 человека потеряли сознание, 2 человека самостоятельно выбрались на поверхность.

Пострадавших рабочих эвакуировали спасатели. Однако спасти удалось лишь одного из них. После оказанной помощи в медпункте рудника он отказался от госпитализации. Второй работник погиб. Предположительная причина смерти – отравление угарным газом

Напомним, 3 июня, в 130 километрах от Самарты в Окинском районе на руднике «Владимирский» произошел взрыв. В штольне работало 8 человек. 7 человек эвакуировались самостоятельно. Один человек погиб.

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