Жительница Иркутской области лишилась недвижимости из-за коммунальных долгов. Фото: Управления ССП по Иркутской области

Прецедентный случай произошел в Ангарске: жительница города нефтехимиков не оплачивала услуги ЖКХ длительное время. Предпринимательница накопила внушительный долг за потребленную электрическую энергию. Это и стало поводом применить по отношению к ней со стороны судебных приставов суровые, но справедливые меры. По решению судебных приставов квартиру за долги передали ресурсоснабжающей организации.

Стоит отметить, что подобный подход - арест и изъятие имущества в счет погашения долга за услуги ЖКХ, - это последняя мера, которая применяется к неплательщику. С жительницей Ангарска связывались неоднократно и предлагали различные способы погашения долга, но увы. Дело было направлено в суд, а для исполнения его решения подключились уже сотрудники Управления службы судебных приставов по Иркутской области.

Как и положено в таких ситуациях, специалисты сначала извещают должника о возбуждении так называемого исполнительного производства и мерах принудительного характера в случае неисполнения долговых обязательств в добровольном порядке. Но и это ангарчанка проигнорировала: требование судебного пристава об исполнении решения суда она не выполнила. Как следствие, имущество неплательщика - жилое помещение в многоквартирном доме Ангарска, было арестовано и передано ресурсоснабжающей организации в счет погашения долга.

К слову, долг за уже потребленный коммунальный ресурс, а именно за электрическую энергию, у жительницы Ангарска составил более 1 миллиона 100 тысяч рублей: 990 807,65 руб. основной долг и 109 179,38 руб. пени.

Следует учитывать, по законодательству разрешено продавать единственное жилье должников в счет погашения задолженности. Конституционным судом РФ определено, что так называемый иммунитет - защита для единственного жилья - не является абсолютным. По закону допускается возможность изъятия жилого помещения для погашения долга в том случае, если при продаже недвижимости будет достаточно средств как для погашения существенной части долга, так и для предоставления альтернативного жилья, которое будет соответствовать конституционным нормам.

При решении таких вопросов суд будет учитывать рыночную стоимость жилья и величину долга. Судом могут рассматриваться вопросы: жилье взамен единственного должно находиться в том же населенном пункте. Но если должник не против, можно переселить его в другой город. Новое жилье может обеспечить и сам кредитор в установленном судом порядке.

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