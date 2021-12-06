«ПУХЛИК vs ФИТОНЯШКИ»: как Пухлик сражался с фитнес-тренером, которая без молотка отбивает цыпленка табака

«ПУХЛИК vs ФИТОНЯШКИ»: как Пухлик сражался с фитнес-тренером. Фото: ООО «Маяк»

- С удовольствием попробую твою курочку.

- А я тебе не дам!

Проект «ПУХЛИК vs ФИТОНЯШКИ» торговой сети «Слата» продолжается! В этот раз кулинарный блогер и журналист Алексей Соколов бросает вызов «воинственной валькирии», фитнес-модели и тренеру Анастасии Сухаревой. Смелости ему не занимать, ведь с этой девушкой шутки плохи. Цыпленка табака она отбивает голыми руками и от груди жмет 60 кг!

Так что же стало с Пухликом, после того как он отказался угощать Настю? И чье блюдо получилось аппетитнее - жирный и сочный цыпленок табака от Пухлика или творожно-овсяное печенье и сырники на рисовой муке со сметаной и ягодой от Фитоняшки? Смотрите седьмой выпуск «ПУХЛИК vs ФИТОНЯШКИ»!

Напомним, в видеопроекте «Слаты» тяжелая артиллерия - Алексей Соколов - раз в неделю сражается на кулинарном ринге с известными Фитоняшками. Блюда Пухлика жирные и калорийные - благо, фигура у него идеальная, «много вкусного влезает»! А угощения Фитоняшек, наоборот, легкие и диетические, ведь они придерживаются осознанного питания.

Ну а зрители сами решают, кому что важнее - осиная талия или наслаждение сытным ужином. Выбирайте сильнейшего, голосуйте за Пухлика или Фитоняшку в комментариях под конкурсным постом в аккаунте «Слаты» и выигрывайте подарки!

Предыдущие, не менее увлекательные серии, вы можете посмотреть здесь.

КСТАТИ

Уже посмотрели выпуск?

В ожидании новой серии предлагаем насладиться давно полюбившимся видеопроектом «Слаты» «Народный контроль»

или выходившими ранее блогер-шоу «Sos!-баттл»

и проектом спортивного преображения «БегиКрасиво»